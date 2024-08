Półmetek wakacji - gości w hotelach nie ubywa, choć ceny rosną coraz szybciej

Czytaj więcej Hotele Hotelarze: Lipiec nieco zawiódł oczekiwania, ale całe wakacje nie będą złe Poziom rezerwacji przyjętych na lipiec jest gorszy od przewidywanego przez hotelarzy, ale całe wakacje wyglądają już znacznie lepiej - donosi Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego. 57 procent obiektów już teraz deklaruje obłożenie powyżej 50 procent.

Wyniki podobne do zeszłorocznych

Wskaźniki obłożenia były na podobnym poziomie co zeszłoroczne, równoliczne grupy zanotowały zarówno spadki, jak i wzrosty. W 45 proc. hoteli frekwencja pogorszyła się w stosunku do lipca ubiegłego roku, w tym 27 proc. obiektów zanotowała obniżenie do 5 pp.

Z kolei 44 proc. hoteli poprawiło obłożenie w stosunku do lipca ubiegłego roku, w tym 23 proc. obiektów uzyskało frekwencję większą do 5 pp. 11 proc. hoteli miało wyniki na tych samych poziomach co w zeszłym roku.

Hotele biznesowe wypadły nieco słabiej od wypoczynkowych. 36 proc. poprawiło obłożenie w stosunku do lipca ubiegłego roku, w tym jedna piąta obiektów zanotowała wzrost frekwencji do 5 pp. 46 proc. hoteli zanotowało obniżenie obłożenia, w tym 22 proc. do 5 pp.

W 45 proc. obiektów wypoczynkowych wskaźnik obłożenia poprawił się w stosunku do lipca ubiegłego roku, w tym najliczniejszą grupę - 21 proc. - stanowiły obiekty, które zanotowały wzrost frekwencji do 5 pp. Z kolei 48 proc. obiektów pogorszyło obłożenie, z najliczniejszą grupą 35 proc. hoteli z frekwencją niższą do 5 pp.

Tempo wzrostu cen przybrało na sile

W lipcu średnie ceny rosły, licząc rok do roku, a tempo wzrostu ponownie przybrało na sile (po słabszym czerwcu). Odpowiedzi wskazują, że 69 proc. hoteli (o 17 pp. więcej niż w czerwcu) podniosło ceny w stosunku do lipca 2023 roku, w tym prawie połowa (47 proc.) odnotowała wzrost do 10 pp.