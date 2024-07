Hotelarze: Lipiec nieco zawiódł oczekiwania, ale całe wakacje nie będą złe

8 procent obiektów zanotowało frekwencję poniżej 30 procent. To efekt braku w czerwcu dwóch długich weekendów: majówki i czerwcówki, której początek również doliczony został do wyników maja.

Obłożenie słabsze niż rok temu

Wskaźniki obłożenia były na niższym poziomie niż te uzyskane rok temu. Dla 39 procent hoteli frekwencja pogorszyła się w stosunku do czerwca ubiegłego roku, w tym jedna piąta obiektów zanotowała obniżenie do 5 pp.

36 procent hoteli poprawiło obłożenie w stosunku do czerwca ubiegłego roku, w tym 17 procent obiektów uzyskało frekwencję wyższą do 5 pp. Jedna czwarta hoteli miała wyniki na tych samych poziomach co w zeszłym roku.

Dane w podziale na hotele biznesowe i wypoczynkowe różniły się, podobnie jak w poprzednich miesiącach z wyłączeniem maja. W jednej trzeciej hoteli biznesowych wskaźnik obłożenia poprawił się w stosunku do czerwca ubiegłego roku, w tym 14 procent obiektów zanotowało wzrost frekwencji do 5 pp. Dwie piąte hoteli zanotowało obniżenie obłożenia, w tym 21 procent obiektów miało frekwencję niższą do 5 pp.

44 procent obiektów wypoczynkowych wskaźnik obłożenia poprawił się w stosunku do czerwca ubiegłego roku, w tym najliczniejszą grupę (24 procent) stanowiły obiekty, które zanotowały wzrost frekwencji do 5 pp. Również 44 procent obiektów miało gorsze obłożenie, w tym najliczniejsza grupa (także 24 procent) zanotowała spadek do 5 pp.