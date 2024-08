Polacy na urlopie w Europie, Europejczycy w Polsce. Dokąd podróżują, ile wydają?

Jakie nacje zostawiają w Polsce największe kwoty? Od maja do lipca najwięcej, płacąc apką Revolut, zostawili Brytyjczycy (275 milionów złotych, plus 30 procent), Niemcy (70 milionów złotych, plus 60 procent), Irlandczycy (62 miliony złotych, plus 26 procent), Czesi (56 milionów złotych, plus 8 procent), Norwedzy (50 milionów złotych, plus 60 procent), Holendrzy (45 milionów złotych, plus 59 procent), Litwini (44 miliony złotych, minus 2 procent) i Hiszpanie (27 milionów złotych, plus 47 procent).

Średnio na osobę najwięcej wydali Norwedzy (3300 złotych), Duńczycy (2060 złotych) i Szwajcarzy (2040 złotych).

Aplikację Revolut pobiera co tydzień ponad 40 tysięcy nowych klientów w Polsce, od maja do lipca br. wydali oni za jej pomocą za granicą ponad 2 miliardy złotych (plus 43 procent, licząc rok do roku).

Badanie Revolut Travel Report zlecone firmie badawczej Dynata objęło 15000 osób w 15 krajach (w Austrii, Niemczech, Szwajcarii, we Włoszech, w Grecji, Chorwacji, Hiszpanii, Portugalii, Polsce, na Litwie, w Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Rumunii i Bułgarii), w tym 1000 respondentów w Polsce (15 marca 2024 roku).