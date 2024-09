Nowy trend – turyści nie chcą kupować pamiątek. Jak to tłumaczą?

Najczęściej wybierane są jedzenie i napoje (w tym alkohol), ozdoby, ubrania i magnesy na lodówkę. Coraz popularniejsze stają się motywy zwierzęce, takie jak sztuczna głowa krokodyla, plastikowy osioł czy duży drewniany słoń.

Co dziesiąty pytany kupuje souveniry dla kolegów z pracy, wiele osób przywozi prezenty dla opiekunów zwierząt.

Oszczędzanie na pamiątkach się opłaca

Wiele osób podróżujących za granicę, które obecnie kupują mniej pamiątek lub prezentów niż wcześniej, w ten sposób zaoszczędzone pieniądze przeznacza na przyjemności związane z wakacyjnym pobytem. Trzy na pięć osób (59 procent) kupuje za nie jedzenie i picie w mieście, 55 procent włącza w całkowity koszt wakacji, a 52 procent wydaje na atrakcje lub zwiedzanie.

- Nasze badania pokazują, że ludzie mówią „żegnaj” wakacyjnym pamiątkom. To, co kiedyś było powszechną częścią wakacji – poszukiwanie interesujących, niezwykłych, czy komicznych przedmiotów do przywiezienia do domu – zanika – mówi dyrektor ds. komunikacji w ABTA Graeme Buck. – Ludzie są teraz o wiele bardziej świadomi tego, na co wydają pieniądze w czasie zagranicznych podróży, dziś jest im też o wiele łatwiej utrzymywać kontakt z rodziną i przyjaciółmi w domu w trakcie podróży czy to przez telefon, SMS-y, czy media społecznościowe, a zatem wakacje są być może o wiele mniej tajemnicze niż kiedyś – dodaje.