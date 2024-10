Chaotyczny i gwałtowny przyrost inwestycji na Mazurach groźny dla turystyki

Jak wskazuje, alarmująca jest niska jakość projektowanych przestrzeni i brak poszanowania dla architektonicznej tradycji Mazur. W wielu miejscach linie brzegowe jezior są grodzone wbrew obowiązującemu prawu, a na wąskich działkach nadjeziornych planuje się gęstą zabudowę. Eksperci podkreślają, że to właśnie brzegi mazurskich jezior, które są szczególnie atrakcyjne z punktu widzenia inwestycyjnego, wymagają surowszej ochrony krajobrazowej.

– Powinny zostać wyznaczone obszary, w których tego typu inwestycje nad brzegami jezior, na przykład budowa marin, są dopuszczalne, i należy je wspierać, a nawet rozwijać. Natomiast trzeba też wskazać tereny, które mają na tyle cenne walory krajobrazowe, że należałoby je objąć szczególnym monitoringiem lub wręcz ochroną – mówi Łukasz Złakowski.

Jak podkreśla, ważna jest nie tylko liczba nowo powstających budynków, ale przede wszystkim to, gdzie są zlokalizowane. Samorządy powinny wspierać inwestycje przede wszystkim w tych miejscach, gdzie zabudowa już istnieje i jest po prostu uzupełniana, dogęszczana.

– To są miejsca, w których jest już skoncentrowana infrastruktura, są wykształcone usługi towarzyszące, więc mieszkający tam ludzie mają blisko sklepy czy szkoły – wymienia prezes Grupy Inplus. – Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że inwestycje realizowane w miejscach do tego nieprzygotowanych, zlokalizowane w miejscach odległych od tzw. jednostek osadniczych, generują później dużo wyższe koszty, m.in. w postaci konieczności budowy dróg, budowy infrastruktury kanalizacyjnej i energetycznej. To są koszty, które obciążają samorządy, czyli samych mieszkańców Mazur. Oznacza to też, że znalezienie właściwych miejsc i obszarów rozwoju oznacza zarówno mniejsze koszty finansowe, jak i mniejsze koszty przyrodniczo-krajobrazowe.

Niekontrolowana zabudowa odbije się na turystyce

Eksperci z zakresu architektury krajobrazu i planowania przestrzennego wskazują, że presja urbanizacyjna i niekontrolowana, chaotyczna zabudowa będzie mieć wpływ na unikalne walory przyrodnicze i może doprowadzić w ciągu najbliższych lat do nieodwracalnych strat w krajobrazie Mazur. To zaś odbije się na turystyce, która stanowi jeden z najważniejszych sektorów gospodarki regionu.