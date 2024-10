Pomorze Zachodnie: Nie zamykamy się na zimę. Jesteśmy już kierunkiem całorocznym

Ekspert rynku nieruchomości Mirosław Król przyznaje, że krótsze wyjazdy sprzyjają decyzji o wynajmie apartamentu, a nie wypoczynku w hotelu.

- Jeżeli ktoś przyjeżdża na dwa-trzy dni, to często wypoczynek w apartamencie jest bardziej praktyczny. Ważny jest tutaj czynnik pewnej elastyczności w momencie przyjazdu i wyjazdu, ale także cena, która nadal pozostaje korzystniejsza niż w hotelu. W tym roku apartamenty na wynajem cieszyły się dużym zainteresowaniem. Szczególnie widać to było we wrześniu, kiedy zawsze spadała liczba wynajmów - zauważa Król.