Mniej rezerwacji w hotelach na jesień. „Prawdopodobnie efekt powodzi”

Wrzesień słabszy niż rok wcześniej

Wskaźniki obłożenia były niższe od zeszłorocznych. W prawie połowie (49 procent) hoteli frekwencja pogorszyła się w stosunku do września ubiegłego roku, w tym 19 procent obiektów zanotowało obniżenie od 6 do 10 punktów procentowych. 29 procent hoteli poprawiło obłożenie w stosunku do września zeszłego roku, w tym 17 procent uzyskało frekwencję wyższą do 5 punktów procentowych. 22 procent miało wyniki na takie same jak rok wcześniej.

Hotele biznesowe wypadły lepiej od wypoczynkowych. W jednej trzeciej wskaźnik obłożenia poprawił się w stosunku do września ubiegłego roku, z najwyższym udziałem 23 procent w grupie wzrostu do 5 punktów procentowych. 44 procent hoteli zanotowało obniżenie obłożenia, w tym jedną czwartą stanowiła grupa z frekwencją mniejszą w przedziale 6-10 punktów procentowych.

Dla 18 procent obiektów wypoczynkowych wskaźnik obłożenia poprawił się w stosunku do września ubiegłego roku, w tym dwie równoliczne grupy po 9 procent miały wzrosty do 5 punktów procentowych i w przedziale 6-10 punktów procentowych. 59 procent obiektów miało gorsze obłożenie, z najliczniejszą grupą 27 procent hoteli z frekwencją mniejszą o więcej niż 10 punktów procentowych.

Niższe tempo wzrostu cen w hotelach

Średnie ceny rosły, licząc rok do roku, ale tempo ich wzrostu znacznie zmniejszyło się w stosunku do poprzedniego miesiąca.

56 procent hoteli (o 14 punktów procentowych mniej niż w sierpniu) podniosło ceny w stosunku do września 2023 roku, w tym 45 procent odnotowało wzrost do 10 punktów procentowych. 44 procent hoteli uzyskało ceny na poziomie zeszłego roku lub niższe, w tym 19 procent utrzymała te same ceny, a 17 procent zanotowało spadek do 10 procent.