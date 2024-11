Morsowanie, biegówki, spa... - Sopot zachęca w reklamie do przyjazdu po sezonie

O jesienno-zimowym Sopocie usłyszą też obcokrajowcy

W ramach kampanii na stronie visit.sopot.pl utworzone zostały podstrony w języku polskim i angielskim (widzimysiewSopocie i seeyouinsopot) z informacjami o atrakcjach i pomysłach na spędzenie w Sopocie jesienno-zimowego czasu. Materiały promocyjne „Widzimy się w Sopocie” pojawią się na wiatach przystankowych, a także w prasie i internecie. Będą też spoty radiowe, reklamy i artykuły w portalach i prasie o zasięgu ogólnopolskim.

Grafiki z anglojęzyczną wersją hasła „See you in Sopot” będą wyświetlane na gdańskim lotnisku i na promach Polferries i Stena Line kursujących do Skandynawii. Kampania będzie też miała swoje odsłony w innych polskich miastach, na przykład w Zakopanem czy Krakowie. Pierwsze reklamy nowej kampanii pojawią się jeszcze w listopadzie.

- Chcielibyśmy z naszym przekazem trafić do mieszkańców innych regionów Polski, ale również do turystów ze Skandynawii, Niemiec, Czech czy Wielkiej Brytanii. To oni najczęściej odwiedzali nas latem. Teraz, dzięki naszej współpracy z zagranicznymi ośrodkami Polskiej Organizacji Turystycznej i kampanii, która będzie widoczna na lotnisku czy promach, dowiedzą się o naszej ofercie na jesień i zimę - mówi prezes Sopockiej Organizacji Turystycznej Bartłomiej Barski.