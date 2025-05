Połowa zarządu organizacji promującej Amerykę zwolniona. Decyzja Białego Domu?

Amerykańska turystyka spada, zamiast rosnąć

Zmiany następują w newralgicznym momencie – amerykańska branża turystyczna odradza się po pandemii wolniej niż inne światowe rynki. Zgodnie z „Narodową strategią turystyki i podróży” z 2022 roku, Stany Zjednoczone planowały do 2027 roku przyjmować rocznie 90 milionów odwiedzających, co miało się przekładać na 279 miliardów dolarów przychodów z tytułu ich wydatków. Początkowo cel ten wydawał się możliwy do osiągnięcia już w 2026 roku, jednak w ostatnim czasie branża notuje wyraźne spadki.

Liczba podróżnych z kluczowych rynków źródłowych znacząco się zmniejszyła – z Kolumbii o 33 procent, z Niemiec o 28 procent, a z Wielkiej Brytanii o 14 procent. Jeszcze większy spadek odnotowano w wypadku Kanady.

Powodów jest kilka – jedni podróżni boją się, że w związku z zaostrzeniem przestrzegania warunków wjazdu, zostaną cofnięci na granicy, a inni rezygnują z odwiedzenia Ameryki, by w ten sposób dać do zrozumienia, że polityka prezydenta Donalda Trumpa wobec ich krajów im się nie podoba.

Straty przychodów amerykańskiej branży turystycznej z tego powodu w tym roku szacuje się na 10-20 procent, mowa też o 90 miliardach dolarów.