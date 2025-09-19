Reklama

Z dużej chmury mały deszcz, czyli co wykryła minister Pełczyńska-Nałęcz w KPO?

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podsumowała podczas konferencji prasowej wyniki dotychczasowych kontroli udzielania dotacji z Krajowego Planu Odbudowy w ramach części dotyczącej sektora gastronomiczno-hotelarsko-turystycznego.

Publikacja: 19.09.2025 13:56

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz

Foto: PAP, Paweł Supernak

Filip Frydrykiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie wnioski płyną z przeprowadzonych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej kontroli dotacji dla sektora turystycznego z KPO?
  • Jaki jest stopień wykrytych nieprawidłowości w dotacjach z KPO?
  • Jakie rodzaje nieprawidłowości zostały zidentyfikowane w kontrolach nad dotacjami?

Jak relacjonowała, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przejrzało ponad 11 tysięcy dotacji przyznawanych przedsiębiorcom z sektora HoReCa turystyki z unijnych funduszy. Masowość tych kontroli wynikała z burzy, jaka rozpętała się w internecie, kiedy resort opublikował listę zgłoszonych i udzielonych dotacji. Wiele osób oburzyło wtedy, że przedsiębiorcy turystyczni i gastronomiczni występowali o pieniądze na jachty, sauny, baseny, ekspresy do kawy, wyposażenie biur i lokali i sprzęt turystyczny.

Czytaj więcej

Premier Donald Tusk wystąpił na konferencji dla dziennikarzy przed wizytą w fabryce broni
Hotele
Donald Tusk w sprawie KPO dla branży turystycznej: Nie dajmy się zwariować

Chociaż Pełczyńska-Nałęcz skrytykowała polityków, którzy próbowali na tym zbić kapitał polityczny, zarazem przyznała że cieszy ją kontrola społeczna nad procesami wydawania publicznych pieniędzy. Wzięła w obronę przedsiębiorców, którzy ze szczerej chęci rozwinięcia swoich biznesów starali się o dotację.

Kontrole dotacji z KPO – od pierwszego odsiewu do „pogłębionej” analizy

Pełczyńska-Nałęcz oceniła po pierwszej fali zmasowanej kontroli „współczynnik nieprawidłowości jako jedną dziesiątą procenta”. W wypadku dotacji z KPO było to nawet mniej, bo 0,005 procent.

Reklama
Reklama

Wstępnej weryfikacji poddano ponad 3,2 tysiąca projektów z sektora HoReCa i turystyka. Po pierwszym odsiewie tych, które nie budziły żadnych wątpliwości, do dalszego sprawdzenia wzięto prawie 1,4 tysiąca wniosków. W efekcie uznano, że 39 z nich trzeba poddać "pogłębionej kontroli". Na koniec stwierdzono siedem nieprawidłowości - mówiła Pełczyńska-Nałęcz.

- W tej grupie 39 pogłębionych kontroli znalazły się projekty, co do których były podejrzenia, że mają „zabarwienie polityczne”. W jednym wypadku chodziło o rodzinę posła Platformy Obywatelskiej, w drugim - rodzinę samorządowca z PiS. Oba projekty okazały się zgodne z zasadami - podkreśliła.

Kupił łódkę, ale nie dla turystów

Według minister Pełczyńskiej-Nałęcz kontrole wykryły (wśród tej wąskiej grupy) dwa główne rodzaje nieprawidłowości. Pierwszy to nieodpowiednie zainwestowanie uzyskanych środków, czyli działanie niezgodne z planem biznesowym. Chodziło na przykład o to, że ktoś zakupił łódź do prowadzenia działalności turystycznej, ale okazało się, że jej ostatecznie do tego nie używa (pozostali jak najbardziej spełniali to kryterium). - Przykładowa łódka jest, ale nie pływa, to ewidentny dowód na to, że to nie jest działanie zgodne z planem biznesowym - tłumaczyła ministra.

Czytaj więcej

Branża turystyczna ucierpiała mocno podczas pandemii Covid-19. Pieniądze z KPO mają ją wzmocnić, naj
Hotele
Burza wokół KPO. Branża turystyczna: Politycy nas nie słuchali, a teraz szukają winnych

Jak zaznaczyła w takiej sytuacji konsekwencje będą „radykalne”, czyli ktoś, kto tę łódkę kupił, pieniędzy na nią nie dostanie (nie będzie refinansowania). Z kolei jeśli przedsiębiorca działa zgodnie z przedstawionym we wniosku dotacyjnym planem biznesowym, ale idzie to wolniej niż zakładał, pieniędzy mu się nie cofnie, ale dostanie upomnienie i będzie za jakiś czas ponownie skontrolowany.

Drugą wskazaną kategorią nieprawidłowości był konflikt interesów, czyli sytuacjie w której dotacja nie powinna była być przyznana, ponieważ ekspert decyzujący o wniosku był powiązany z przyszłym beneficjentem dotacji.

Reklama
Reklama

- Jeśli to zostanie udowodnione, dotacji nie będzie, a sprawa może się skończyć nawet w prokuraturze - podsumowała Pełczyńska-Nałęcz.

Minister funduszy i polityki regionalnej powtórzyła, że kontrole inwestycji realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy (generalnie) będą trwały jeszcze „wiele, wiele miesięcy” po zakończeniu tego programu.

- Pogłębione kontrole będziemy kontynuować do połowy 2026 roku (...) Nie jest tak, że kończymy pewien projekt inwestycji publicznej i kończą się kontrole. Ten okres kontrolny jeszcze długo, długo po tym trwa, dlatego, że projekty się dzieją i można powziąć pełną wiedzę, czy one się dzieją zgodnie z podpisanymi umowami - wyjaśniała.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Samorządy Finanse samorządów Krajowy Plan Odbudowy (KPO) Osoby Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz Turystyka KPO horeca

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie wnioski płyną z przeprowadzonych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej kontroli dotacji dla sektora turystycznego z KPO?
  • Jaki jest stopień wykrytych nieprawidłowości w dotacjach z KPO?
  • Jakie rodzaje nieprawidłowości zostały zidentyfikowane w kontrolach nad dotacjami?
Pozostało jeszcze 93% artykułu

Jak relacjonowała, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przejrzało ponad 11 tysięcy dotacji przyznawanych przedsiębiorcom z sektora HoReCa turystyki z unijnych funduszy. Masowość tych kontroli wynikała z burzy, jaka rozpętała się w internecie, kiedy resort opublikował listę zgłoszonych i udzielonych dotacji. Wiele osób oburzyło wtedy, że przedsiębiorcy turystyczni i gastronomiczni występowali o pieniądze na jachty, sauny, baseny, ekspresy do kawy, wyposażenie biur i lokali i sprzęt turystyczny.

Pozostało jeszcze 89% artykułu
Reklama
Jedną z atrakcji muzeum są wielkie schody
Zanim Wyjedziesz
Wielkie Muzeum Egipskie otwarte. Na razie na próbę
Chińczycy w upalne letnie dni spędzają wolny czas na plaży w miejscowości Qingdao w chińskiej prowin
Nowe Trendy
Kreml wysyła rosyjskich turystów do Chin. „Mogą tam odpocząć, jak w Egipcie lub Turcji”
Ireneusz Raś reprezentuje w koalicji rządowej Trzecią Drogę, a Piotr Borys Koalicję Obywatelską
Nowe Trendy
Ireneusz Raś przejmuje turystykę od Piotra Borysa. Wiemy, jakie ma kompetencje
Ireneusz Raś był gościem Spotkania Liderów Turystyki organizowanego przez redakcję "Rzeczpsopolitej"
Nowe Trendy
Turystyka ma nowego ministra. Raś za Borysa
Zdaniem właścicieli mieszkań wakacyjnych turystów w Barcelonie na turystów zniechęcająco wpływają me
Nowe Trendy
Barcelona traci gości. „To przez negatywny przekaz medialny”
Reklama
Reklama
e-Wydanie