Z dużej chmury mały deszcz, czyli co wykryła minister Pełczyńska-Nałęcz w KPO?

Wstępnej weryfikacji poddano ponad 3,2 tysiąca projektów z sektora HoReCa i turystyka. Po pierwszym odsiewie tych, które nie budziły żadnych wątpliwości, do dalszego sprawdzenia wzięto prawie 1,4 tysiąca wniosków. W efekcie uznano, że 39 z nich trzeba poddać "pogłębionej kontroli". Na koniec stwierdzono siedem nieprawidłowości - mówiła Pełczyńska-Nałęcz.

- W tej grupie 39 pogłębionych kontroli znalazły się projekty, co do których były podejrzenia, że mają „zabarwienie polityczne”. W jednym wypadku chodziło o rodzinę posła Platformy Obywatelskiej, w drugim - rodzinę samorządowca z PiS. Oba projekty okazały się zgodne z zasadami - podkreśliła.

Kupił łódkę, ale nie dla turystów

Według minister Pełczyńskiej-Nałęcz kontrole wykryły (wśród tej wąskiej grupy) dwa główne rodzaje nieprawidłowości. Pierwszy to nieodpowiednie zainwestowanie uzyskanych środków, czyli działanie niezgodne z planem biznesowym. Chodziło na przykład o to, że ktoś zakupił łódź do prowadzenia działalności turystycznej, ale okazało się, że jej ostatecznie do tego nie używa (pozostali jak najbardziej spełniali to kryterium). - Przykładowa łódka jest, ale nie pływa, to ewidentny dowód na to, że to nie jest działanie zgodne z planem biznesowym - tłumaczyła ministra.

Jak zaznaczyła w takiej sytuacji konsekwencje będą „radykalne”, czyli ktoś, kto tę łódkę kupił, pieniędzy na nią nie dostanie (nie będzie refinansowania). Z kolei jeśli przedsiębiorca działa zgodnie z przedstawionym we wniosku dotacyjnym planem biznesowym, ale idzie to wolniej niż zakładał, pieniędzy mu się nie cofnie, ale dostanie upomnienie i będzie za jakiś czas ponownie skontrolowany.

Drugą wskazaną kategorią nieprawidłowości był konflikt interesów, czyli sytuacjie w której dotacja nie powinna była być przyznana, ponieważ ekspert decyzujący o wniosku był powiązany z przyszłym beneficjentem dotacji.