Węgry inwestują w promocję na polskim rynku. Powierzają ją międzynarodowej firmie

Organizacja Visit Hungary nawiązała współpracę z agencją PR-ową Kleber Group, której zadaniem będzie kreowanie wizerunku Węgier na polskim rynku.

Publikacja: 29.01.2026 21:02

Za promocję Węgier w Polsce odpowiadać będzie międzynarodowa agencja Kleber Group

Foto: AA/ABACA

Nelly Kamińska

Międzynarodowa agencja PR-owa Kleber Group poinformowała w komunikacie o rozpoczęciu współpracy z narodową organizacją turystyczną Węgier Visit Hungary.

Kleber Group będzie odpowiadać za kompleksową komunikację i wsparcie prasowe Visit Hungary w Polsce, w tym za współpracę z mediami turystycznymi, lifestylowymi i informacyjnymi, przygotowanie i dystrybucję materiałów prasowych i koordynację wywiadów z oficjalnymi przedstawicielami węgierskiej organizacji turystycznej. Strategia komunikacyjna będzie tworzona z uwzględnieniem specyfiki polskiego rynku medialnego i zainteresowań polskich turystów.

Współpraca będzie się koncentrować na prezentowaniu Węgier jako kierunku odpowiedniego nie tylko na krótkie wyjazdy, ale również na dłuższe pobyty, co ma nieco zmienić sposób postrzegania Węgier przez Polaków.

Polska należy do kluczowych rynków dla węgierskiej turystyki. Polacy wybierają Węgry głównie na wyjazdy weekendowe, przede wszystkim do Budapesztu. Nowe podejście komunikacyjne ma na celu zaprezentowanie większego wachlarza możliwości i zainspirowanie turystów z Polski do planowania dłuższych podróży do różnych regionów Węgier.

– Polscy podróżni dobrze znają Węgry jako kierunek weekendowych wyjazdów, głównie dzięki Budapesztowi. Naszym zadaniem jest poszerzenie tego postrzegania i pokazanie, że Węgry oferują znacznie więcej możliwości podróżowania, niezależnie od długości pobytu. Prezentując różnorodność regionów i lokalnych kierunków, chcemy inspirować polskich turystów do dłuższych pobytów i odkrywania kraju poza utartymi szlakami – mówi prezes Kleber Group Julia Kleber, cytowana w komunikacie.

Promocja obejmie głównie turystykę miejską i kulturową, gastronomię, regiony winiarskie, kurorty termalne i spa, a także będzie kładła nacisk na różnorodność węgierskiej oferty turystycznej i zachęcała do łączenia krótkich city breaków z bardziej rozbudowanymi trasami po całym kraju. 

Wody termalne, secesja i Puszta

Jedną z głównych atrakcji wakacyjnych jest Balaton, największe jezioro śródlądowe Europy Środkowej. W jego bezpośrednim sąsiedztwie, w miejscowości Hévíz, znajduje się największe na świecie naturalne jezioro termalne.

Na Węgrzech jest 1,5 tysiąca źródeł termalnych bogatych w minerały, z czego 350 ma wody lecznicze. W kraju działa ponad 200 term, obiektów spa i hoteli wellness. Jednym z największych i najbardziej znanych kompleksów termalnych są Łaźnie Széchenyiego w Budapeszcie.

Kolejne atrakcje to ponad 700 pałaców i zamków rozsianych po całym kraju, a także unikatowy krajobraz Puszty – największego obszaru trawiastego w Europie.

Turystyka miejska i kulturowa kwitnie głównie w Budapeszcie, znanym z secesyjnej architektury, malowniczych panoram Dunaju, licznych źródeł termalnych i bogatej kultury kawiarnianej.

Kleber Group to międzynarodowa agencja z ponad 30-letnim doświadczeniem w doradztwie marketingowym i PR-owym w sektorze turystyki. Centrala firmy znajduje się w Zurychu, a biura we Frankfurcie, w Monachium, Madrycie, Londynie, Kapsztadzie i – od ubiegłego roku – w Krakowie.

