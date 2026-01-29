Węgry inwestują w promocję na polskim rynku. Powierzają ją międzynarodowej firmie

Międzynarodowa agencja PR-owa Kleber Group poinformowała w komunikacie o rozpoczęciu współpracy z narodową organizacją turystyczną Węgier Visit Hungary.

Kleber Group będzie odpowiadać za kompleksową komunikację i wsparcie prasowe Visit Hungary w Polsce, w tym za współpracę z mediami turystycznymi, lifestylowymi i informacyjnymi, przygotowanie i dystrybucję materiałów prasowych i koordynację wywiadów z oficjalnymi przedstawicielami węgierskiej organizacji turystycznej. Strategia komunikacyjna będzie tworzona z uwzględnieniem specyfiki polskiego rynku medialnego i zainteresowań polskich turystów.

Współpraca będzie się koncentrować na prezentowaniu Węgier jako kierunku odpowiedniego nie tylko na krótkie wyjazdy, ale również na dłuższe pobyty, co ma nieco zmienić sposób postrzegania Węgier przez Polaków.

Polska należy do kluczowych rynków dla węgierskiej turystyki. Polacy wybierają Węgry głównie na wyjazdy weekendowe, przede wszystkim do Budapesztu. Nowe podejście komunikacyjne ma na celu zaprezentowanie większego wachlarza możliwości i zainspirowanie turystów z Polski do planowania dłuższych podróży do różnych regionów Węgier.