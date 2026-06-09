Dlatego, aby podnieść prestiż fińskiej gastronomii i zwiększyć jej rozpoznawalność wśród turystów, zainaugurowała w czerwcu kampanię „Have some Finnish” (Zjedz coś fińskiego).

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W jej ramach zachęca międzynarodową społeczność do odkrywania bogactwa smaków tego kraju. Zachęca w sposób nietypowy, ponieważ zamiast klasycznej kampanii wizerunkowej, planuje przeprowadzić dwa wydarzenia kulinarne, tak zwane Oficjalne Stoły Degustacyjne Finlandii, w czasie których uczestnicy będą mogli skosztować dań typowych dla Finlandii.

Degustacja dla wybrańców

Degustacje zaplanowano na wrzesień 2026 roku. Odbędą się na wybrzeżu i w Laponii. Menu każdej z biesiad zostały przygotowane przez uznanych fińskich szefów kuchni, którzy opracowali je, sugerując się wynikami ankiety przeprowadzonej w styczniu wśród Finów. Poproszono ich wtedy o wskazanie charakterystycznych dla Finlandii potraw. Za takie uznali między innymi zupę z łososia, karelskie pasztety, karelski gulasz i ciasto z jagodami. W ankiecie pojawiła się też grochówka, smażona sielawa, fińskie bułeczki cynamonowe, smażony renifer, marynowany łosoś i tradycyjny chleb żytni.

Zupa z łososia i deser z pędami świerku

Jadłospis na degustację na wybrzeżu opracował Erik Mansikka, współzałożyciel restauracji Kaskis w Turku, która jako pierwsza poza Helsinkami uzyskała gwiazdkę Michelina (w 2022 roku), a w 2025 roku uhonorowano ją Złotą Gwiazdą Michelina.

Portal Travel Mole zdradza, że w menu degustacyjnym tego szefa kuchni znalazła się między innymi współczesna interpretacja zupy z łososia, wędzona na zimno ikra szczupaka i sielawa.

Potrawy, których goście próbować będą w Laponii, przygotował z kolei Joel Manninen, szef kuchni w Sky Kitchen & View w Rovaniemi, uhonorowany tytułem Młodego Kucharza Roku Finlandii w 2025 roku, a także srebrny medalista Mistrzostw Świata Młodych Kucharzy w 2026 roku.

Inspiracją dla Manninena był surowy, arktyczny krajobraz Laponii i dzika przyroda. Uczestnicy biesiady będą mogli skosztować na przykład golca arktycznego (zwanego też pstrągiem alpejskim), renifera i deserów z maliną moroszki i pędami świerku.

Do udziału w każdej z biesiad zostanie zaproszonych osiem osób, a wybierze ich na podstawie zgłoszeń, które są przyjmowane do 9 czerwca, Visit Finland. Wybór uczestników nastąpi 29 czerwca.

Wybrane osoby spędzą w Finlandii cztery dni na koszt organizatorów. Poza degustacjami, będą miały okazję poznać wybrane regiony i doświadczyć „fińskiego stylu życia”. Przewidziano między innymi sesje w saunie i wycieczki przyrodnicze.

Ponad 5 milionów turystów w Finlandii

W 2025 roku Finlandia odnotowała 5,1 miliona wizyt zagranicznych, czyli o 4 procent więcej w porównaniu z 2024 rokiem. Wydatki turystów wyniosły łącznie 3,7 miliarda euro, o 2 procent mniej niż w roku poprzednim.

Wśród najważniejszych rynków źródłowych dla fińskiej turystyki znajdują się Niemcy, Estonia, Szwecja i Wielka Brytania. Polacy ze 130 tysiącami noclegów rocznie (dane za 2025 rok), plasują się w pierwszej dwudziestce.