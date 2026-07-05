Niemcy segregują odpady, ograniczają zużycie wody i coraz częściej podejmują świadome decyzje zakupowe. Jednak po przyjeździe do hotelu lub kurortu ich podejście do tych zasad często się zmienia – takie wnioski płyną z nowego, reprezentatywnego badania przeprowadzonego przez HolidayCheck*.

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Badanie pokazuje wyraźną rozbieżność między deklaracjami a rzeczywistymi zachowaniami podczas podróży. Zjawisko to eksperci określają mianem „luki między deklaracją a działaniem” (ang. say-do gap).

Zrównoważony rozwój ważny podczas wybierania podróży

Już wcześniejsze badanie HolidayCheck z 2024 roku wskazywało, że kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem odgrywają istotną rolę przy wyborze kierunku podróży. Ponad połowa respondentów deklarowała wówczas, że ekologiczne aspekty wyjazdu są dla nich ważne lub bardzo ważne.

Najnowsze wyniki pokazują jednak, że dobre intencje nie zawsze przekładają się na zachowania podczas urlopu. 69 procent Niemców określa swoje codzienne postępowanie jako zrównoważone. Na wakacjach odsetek ten spada do 56 procent. Jednocześnie 31 procent respondentów przyznaje, że podczas wyjazdów zachowuje się mniej odpowiedzialnie wobec środowiska niż w miejscu zamieszkania.

Wakacje oznaczają większą swobodę

Respondenci wskazują kilka powodów takiej postawy. Najczęściej wymieniają brak odpowiedniej infrastruktury w miejscu wypoczynku. Turyści zwracają uwagę m.in. na niedostateczną liczbę pojemników do segregowania śmieci czy brak informacji dotyczących recyklingu. Nie mniej istotne okazują się jednak komfort i nastawienie psychiczne na wypoczywanie.

Wielu badanych traktuje wakacje jako czas odpoczynku od codziennych obowiązków i ograniczeń. Znacząca grupa respondentów przyznaje, że podczas urlopu kieruje się przede wszystkim wygodą i chęcią sprawienia sobie przyjemności. Trzech na dziesięciu badanych deklaruje wprost, że na wakacjach nie chce zajmować się tematami związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Jednocześnie ponad połowa osób, które przyznają się do mniej ekologicznych zachowań podczas podróży, odczuwa z tego powodu wyrzuty sumienia.

Badanie pokazuje również wyraźne różnice pokoleniowe. W grupie najmłodszych respondentów, należących do pokolenia Z (16–31 lat), aż 39 procent przyznaje, że podczas wakacji zachowuje się mniej ekologicznie niż na co dzień. To wynik wyższy od średniej dla całej badanej populacji, która wyniosła 31 procent. Wyniki sugerują, że deklarowana świadomość ekologiczna młodszych pokoleń nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w praktycznych decyzjach podejmowanych podczas wyjazdów turystycznych.

Autorzy badania sprawdzili też, co mogłoby skłonić podróżnych do odpowiedzialniejszych zachowań podczas wakacji. Najczęściej wskazywaną zachętą są konkretne korzyści oferowane przez obiekty noclegowe. 44 procent respondentów zadeklarowało, że chętniej podejmowałoby ekologiczne działania, gdyby wiązały się one na przykład z rabatami za zrezygnowanie z codziennej wymiany ręczników. Ponad jedna trzecia badanych chciałaby dostawać praktyczne wskazówki dotyczące zrównoważonych zachowań w miejscu pobytu. Podobna grupa wskazuje również na znaczenie dostępności tańszych ekologicznych rozwiązań.

Respondenci podkreślają, że odpowiedzialność za zrównoważoną turystykę nie spoczywa wyłącznie na samych podróżnych. Ważną rolę odgrywają również hotele, touroperatorzy i platformy rezerwacyjne.

Drobnymi działaniami ratujemy planetę

Zdaniem ekspertów poprawa sytuacji nie wymaga radykalnych wyrzeczeń ze strony turystów. – Zrównoważone podróżowanie nie musi oznaczać perfekcji. Każdy, kto skróci kąpiel pod prysznicem o minutę, zrezygnuje z jednorazowego kubka czy wybierze posiłek wegetariański, przyczyni się do pozytywnej zmiany. Nie chodzi o rezygnowanie z przyjemności podczas urlopu, ale o sumę wielu drobnych decyzji, które mogą przynieść efekt – komentuje cytowana w informacji z badania ekspertka ds. podróży w HolidayCheck Nina Hamme.

Wyniki ankiety pokazują, że zrównoważona turystyka pozostaje ważnym tematem dla podróżnych, jednak nadal istnieje znacząca różnica między deklaracjami a rzeczywistymi zachowaniami. Dla branży turystycznej oznacza to konieczność tworzenia rozwiązań, które ułatwią turystom podejmowanie lepszych decyzji bez ograniczania komfortu wypoczynku.

*Badanie Media Market Insights we współpracy z instytutem badawczym Kantar. Wzięło w nim udział 1001 mieszkańców Niemiec, w wieku od 16 do 69 lat. Ankiety zrealizowano między 24 kwietnia a 4 maja 2026 roku.