Rada Unii Europejskiej przyjęła dokument określający strategiczne kierunki rozwoju europejskiej turystyki. Nowe wytyczne mają pomóc budować bardziej zrównoważony, odporny na kryzysy i konkurencyjny sektor turystyczny w Europie. Bruksela podkreśla, że turystyka pozostaje jedną z kluczowych gałęzi unijnej gospodarki – zapewnia około 10 procent miejsc pracy i wspiera działalność 4,6 miliona firm.
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W dokumencie zwrócono uwagę na konieczność łączenia aspektów gospodarczych, społecznych i środowiskowych w polityce turystycznej państw członkowskich. Chodzi m.in. o ograniczanie wpływu branży turystycznej na środowisko naturalne poprzez większą efektywność energetyczną, rozwój gospodarki obiegu zamkniętego i działania na rzecz dekarbonizacji.
Rada UE podkreśla również znaczenie ochrony lokalnych społeczności i dziedzictwa kulturowego. Jednym z priorytetów ma być przeciwdziałanie negatywnym skutkom overtourismu w najpopularniejszych kierunkach i jednoczesne wspieranie ruchu turystycznego w mniej znanych regionach Europy, w tym na obszarach wiejskich, górskich i wyspiarskich.
Ważnym elementem strategii ma być także poprawa współpracy między Komisją Europejską, państwami członkowskimi, samorządami, organizacjami zarządzania destynacjami i branżą turystyczną.
UE chce również wzmacniać wizerunek Europy jako bezpiecznego, zrównoważonego i dostępnego kierunku podróży.
Nowe wytyczne mocno akcentują rolę cyfryzacji. Dokument wskazuje potrzebę stworzenia europejskich standardów dla danych turystycznych i poszukiwaniu rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.
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Równolegle Unia chce wspierać rozwój kompetencji cyfrowych pracowników branży turystycznej.
Rada UE zwraca też uwagę na problemy rynku pracy w turystyce. Wśród priorytetów znalazły się poprawa warunków zatrudnienia, rozwój kwalifikacji i programy przekwalifikowania pracowników.
Dokument zakłada również wzmacnianie odporności sektora na kryzysy związane m.in. ze zmianami klimatu, napięciami geopolitycznymi czy niedoborem pracowników. Komisja Europejska ma co trzy lata przedstawiać raport z wdrażania nowych założeń i uwzględnić je w przyszłej strategii zrównoważonej turystyki UE.
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