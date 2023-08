Czy Grecja pobije swój własny rekord w turystyce? Ma na to duże szanse

Eksperci departamentu analiz ekonomicznych Narodowego Banku Grecji uważają, że w tym roku turystyka na pewno przekroczy wyniki z rekordowego 2019 roku. Autorzy raportu „Trendy w biznesie” podkreślają, że Grecja zdołała utrzymać przewagę nad konkurentami na rynku śródziemnomorskim, a za sektorem dobry początek sezonu letniego.

Reklama

Czytaj więcej Popularne Trendy Rodos znów pełna turystów. Hotelarze spodziewają się dobrego września Szybki powrót Rodos do wyników, które torują drogę do nowego rekordu, przewyższa straty poniesione w wyniku pożarów - mówi gubernator regionu Wyspy Egejskie Południowe.

Wiosną (marzec-maj) przyjazdów do Grecji było o 10 procent więcej niż w 2019 roku, przychody w tym czasie wzrosły o 19 procent, do 2,8 miliarda euro. Kluczową rolę odegrały rynki „tradycyjne”, których udział wzrósł do 42 procent (z 39 procent w 2019 roku), i turyści ze Stanów Zjednoczonych – tych było dwa razy więcej niż w zeszłym roku. To wszystko przełożyło się na dobrą sprzedaż pokojów hotelowych, o 14 procent większą niż wiosną 2019 roku, przy czym większym zainteresowaniem cieszyły się te w miastach (wzrost o 18 procent).

Mimo powolnego powrotu turystki samochodowej i silnej konkurencji popularnych kierunków, jak Turcja, i wschodzących, jak Albania, Grecji udaje się utrzymać udział w rynku śródziemnomorskim na niezmienionym poziomie 13 procent w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jednocześnie pierwsze sygnały z początku tego lata były pozytywne i wskazywały na lekką przewagę Grecji nad konkurencyjnymi destynacjami pod względem liczby lotów i preferencji klientów indywidualnych.

Początek sezonu był bardzo udany, ale bank przypomina, że ekstremalne upały i rozległe pożary wprowadzają element niepewności. Szacunki mówią, że tylko z powodu żywiołu na Rodos całkowita liczba przyjazdów do Grecji może spaść o jeden punkt procentowy. To dlatego, że wyspa jest bardzo ważnym kierunkiem dla turystyki.