Upały i pożary nie złamały greckiej turystyki. Przyjechało znacząco więcej gości

Napływ podróżnych do Grecji w pierwszych siedmiu miesiącach roku wzrósł o 21,9 procent, licząc rok do roku. W sumie przyjechało 16,2 miliona gości, o 3 miliony więcej niż rok wcześniej. Zostawili łącznie 10,3 miliarda euro i było to o 20,2 procent więcej niż rok wcześniej. Średnie wydatki spadły więc o 1,8 procent - podaje za Narodowym Bankiem Grecji portal Greek Travel Pages. Ze względu na wstępny charakter danych, są one jedynie wyrywkowe.

Prym w dynamice wzrostu wiodą podróżnicy z USA, którzy od stycznia do lipca odnotowali wzrost liczby przyjazdów o 43,5 procent, do 737,4 tysiąca.

Inne główne rynki źródłowe przyjazdów to Niemcy, Francja i Wielka Brytania, które wzrosły odpowiednio o 11,4, 12,4 i 3,2 procent wzrostu, w porównaniu z tymi samymi miesiącami rok temu.

Jak zauważa Bank Grecji, w analizowanym okresie gwałtownie, bo aż o 45 procent, wzrosła liczba podróżnych przybywających drogą lądową. Wzrost podróży lotniczych wyniósł w tym czasie o 15,5 procent.