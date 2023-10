Grecka turystyka ma za sobą udane lato, a przed sobą obiecującą zimę

INSETE, dział analityczny greckiej organizacji branżowej SETE (odpowiednik Polskiej Izby Turystyki), przedstawił statystyki przyjazdowe za pierwszych osiem miesięcy tego roku. Przytacza je portal branżowy Greek Travel Pages.

Z obliczeń wynika, że od stycznia do sierpnia tego roku do Grecji przyjechało 25 milionów odwiedzających. W podróżach lotniczych zmiana rok do roku wynosi 12,4 procent, a dane za sam sierpień pokazują wzrost o 5 procent. W wypadku przyjazdów, chodzi o transport lądowy, zmiana na plus wynosi 35,8 procent w wypadku ośmiu miesięcy i 22,7 procent za sam sierpień.

Najwięcej pasażerów obsłużyło lotnisko w Atenach (4,8 miliona pasażerów z zagranicy, czyli o 32,4 procent więcej niż przed rokiem.), na drugim miejscu znalazł się port w Salonikach (1,6 miliona pasażerów, +21,4 procent rok do roku).

Lotniska na Krecie i na Wyspach Jońskich, które obsługują popularne kierunki turystyczne, takie jak Zakintos i Korfu, odnotowały odpowiednio wzrost o 5,8 i 7,4 procent. Porty lotnicze na Krecie obsłużyły 3,7 miliona pasażerów, a na wyspach Jońskich 2,8 miliona.