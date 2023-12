Maltańska turystyka zaliczy rekordowy rok. Pomagają turyści z Polski

Według najnowszych danych Urzędu Statystycznego Malty (NSO), od stycznia do października kraj ten odwiedziło 2,6 mln zagranicznych gości. Maltańska Organizacja Turystyczna spodziewa się, że do końca roku liczba ta osiągnie 3 miliony. W najlepszym dotąd roku 2019 przybyszów było 2,8 miliona.

Reklama

Wpływy z turystyki osiągnęły do końca października 2,4 miliarda euro, o 200 mln euro więcej niż w całym roku 2019.

Cel – 200 tysięcy turystów z Polski

Swój wkład w dobre wyniki maltańskiej turystyki mają goście z Polski. Według danych NSO w ciągu dziesięciu miesięcy bieżącego roku Maltę przyjechało ich 130 tysięcy. W samym październiku było ich 14 tysięcy, więcej na przykład niż Hiszpanów (9,5 tys.). Polacy są w czołówce pięciu europejskich narodów, które najliczniej odwiedzają Maltę obok Włochów, Brytyjczyków, Francuzów i Niemców.

W 2022 roku na wyspie wylądowało 143 tysięcy przybyszów z Polski. - Pierwotnie planowaliśmy, że nasza turystyka powróci do stanu z 2019 roku z końcem tego roku. Jest to dla nas wielkie zaskoczenie, że dane są bardziej optymistyczne od tego, co zakładaliśmy. Podobnie jest z liczbą turystów z Polski. Zakładamy, że ten rok zamkniemy liczbą 160 tysięcy polskich gości. W przyszłym roku postawimy sobie poprzeczkę jeszcze wyżej. Naszym celem będzie przyciągnięcie 200 tysięcy turystów z Polski – mówi dyrektor biura Maltańskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie John Mary Attard.