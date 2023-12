Polacy oszaleli na punkcie wyjazdów do Turcji. Daleko im jednak do Rosjan

Najwięcej gości przyjechało z Rosji – 6,08 miliona, co dało im 13-procentowy udział w rynku. Na drugim miejscu znaleźli się Niemcy w liczbie 5,96 miliona i 12,76 procent udziału, a na trzecim Brytyjczycy, których przyjechało 3,7 miliona, czyli 7,94 procent.

Pierwszą piątkę uzupełniają Bułgarzy (2,64 miliona, 5,65 procent) i Irańczycy (2,29 miliona, 4,9 procent).

Od stycznia do listopada Polaków wyjechało do Turcji 1,52 miliona, czyli o 36,57 procent więcej rok do roku. To przekłada się na nasz udział w rynku turystyki przyjazdowej w wysokości 3,26 procent.

Ministerstwo Kultury i Turystyki podaje też, które regiony Turcji były najczęściej odwiedzane w ciągu minionych 11 miesięcy tego roku. Na pierwszą pozycję wysuwa się Stambuł, który odwiedziło 16 milionów gości (udział w rynku 34,35 procent), na drugiej znalazła się Riwiera Morza Śródziemnego (14,49 miliona, 31,01 procent), na trzeciej Edirne (14,49 miliona, 9,33 procent), na czwartej Mugla (3,32 miliona, 7,1 procent), a na piątej Artvin (1,7 miliona, 3,63 procent).