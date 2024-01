Tajlandia: W tym roku przyjedzie o 50 procent więcej turystów

W tym roku w Tajlandii działalność rozpocząć ma dziewięć nowych linii lotniczych, podaje portal National Thailand. Co prawda będą one obsługiwać połączenia regionalne i krajowe, ograniczona będzie też liczba dostępnych w nich miejsc, ale i tak dzięki temu zwiększy się oferowanie, co pozwoli rozwijać turystykę. Rząd wspiera też finansowo startujących dopiero przedsiębiorców, co ma prowadzić do poprawy sytuacji gospodarczej Tajlandii i zmniejszenia bezrobocia.

Reklama

Cel dla turystyki wyznaczony przez władze na ten rok jest ambitny – powrócić do wskaźników sprzed pandemii. Rząd chce, by do kraju przyjechało 40 milionów gości – dla porównania, w 2023 roku było ich 27 milionów.

Czytaj więcej Zanim Wyjedziesz Siedem euro zostanie w kieszeniach turystów odwiedzających Tajlandię Tyle miał wynieść nowy podatek turystyczny, jaki planował wprowadzić rząd, ale ostatecznie się z tego wycofał. Przeciw opłacie protestowała branża turystyczna.

Są na to szanse - przedsiębiorstwo Airports of Thailand (AOT) szacuje, że w roku fiskalnym, który rozpoczął się w październiku 2023 roku, a zakończy we wrześniu tego, sześć lotnisk nadzorowanych przez AOT, obsłuży co najmniej 130 milionów pasażerów podróżujących indywidualnie. To by oznaczało powrót do wskaźników notowanych przed pandemią.

Prognozy te są zgodne z tymi Urzędu Lotnictwa Cywilnego Tajlandii, który zakłada, że 2024 rok przyniesie poprawę i pozwoli wrócić do sytuacji z 2019 roku. ULC szacuje, że w tym roku porty obsłużą 162 miliony pasażerów, przy czym 88,62 miliona będą stanowić podróżni z zagranicy, a 74,05 miliona z kraju.