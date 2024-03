Turystyka kulturowa i piłka nożna wypromują "Niemcy – kraj kultury i sztuki”

Spośród 173 milionów podróży kulturalnych Europejczyków na całym świecie w 2023 roku w wypadku 18,7 miliona celem były Niemcy. Dało to im to 11 procent udziału i jedenasty raz potwierdziło, że są w tej dziedzinie pierwsi. Wycieczki miejskie stanowią ważny segment niemieckiej turystyki przyjazdowej - z łącznej liczby 31,5 mln wyjazdów wakacyjnych Europejczyków do Niemiec w 2023 r. 12,9 mln wyjazdów odbyło się do metropolii (41procent) – wyliczyła Niemiecka Centrala Turystyki (DZT).



DZT postanowiło wykorzystać ten trend i wzmocnić pozycjonowanie Niemiec jako „kosmopolitycznego i zrównoważonego kierunku podróży kulturalnych w roku 2024”.

Niemcy pochwalą się przed kibicami i turystami swoją kulturą

- Turystyka kulturalna i miejska będzie trendem wśród europejskich turystów w 2024 roku. Tak wynika z analiz Europejskiej Komisji ds. Turystyki, które zawarto w badaniu „Monitoring sentiment” dla podróży po Europie przeprowadzonym w październiku 2023 roku – wyjaśnia prezes DZT Petra Hedorfer, cytowana w komunikacie tej instytucji. - W tym kontekście Niemcy mogą zdobyć jeszcze większą popularność dzięki szerokiej ofercie historycznych dóbr kultury, obiektów światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO i niezwykle ożywionej scenie artystycznej. Ponadto w ciągu roku odbędą się wydarzenia i rocznice, które już teraz cieszą się dużym zainteresowaniem na arenie międzynarodowej. Szczególnym wydarzeniem będą Mistrzostwa Europy w piłce nożnej wraz z programem kulturalnym, który zgromadzi ludzi również poza stadionami na ponad 300 wydarzeniach, które związane będą z piłką nożną.

Badania przeprowadzone w 18 krajach przez Instytut Sinus na zlecenie DZT potwierdzają duże zainteresowanie kulturą i podróżami. 76 procent ankietowanych chciałoby, aby miejsce ich wypoczynku było zróżnicowane kulturowo, 79 procent z wyprzedzeniem zapoznało się z ofertą kulturalną w miejscu, w którym spędza wakacje, a 78 procent szukało informacji o tradycjach i zwyczajach kulturowych danego regionu.