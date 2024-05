Znamy nowy skład Rady Polskiej Organizacji Turystycznej. Dużo znanych polityków

Radę powołuje minister sportu i turystyki. W jej skład wchodzi 18 przedstawicieli trzech środowisk. Po sześcioro reprezentuje administrację rządową, samorząd terytorialny i "samorząd gospodarczy i zawodowy, przewoźników i stowarzyszeń działających w dziedzinie turystyki”.

Kadencja poprzedniej Rady, powołanej jeszcze przez wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina, upłynęła 9 kwietnia. Poprzedni minister odpowiedzialny za turystykę zrobił wyłom w dotychczasowej praktyce i delegował do Rady POT... dwoje wiceministrów ze swojego resortu - Annę Krupkę i Andrzej Guta-Mostowego. Ministrowie zasiedli więc w ciele, które miało w ich imieniu kontrolować prace podległej im agendy rządowej. Stało to w sprzeczności z zasadą, że minister, który ma wpływ na skład Rady nie powinien sam siebie do niej delegować (obecność Krupki i Guta-Mostowego była wynikiem rywalizowania tych polityków o wpływy w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii).

Do kompetencji Rady Polskiej Organizacji Turystycznej należy przyjmowanie rocznych planów finansowych, przedstawionych przez prezesa POT, rocznych i wieloletnich programów działania POT, zatwierdzanie sprawozdań z działalności POT, określanie zasad wynagradzania pracowników POT i wymagań kwalifikacyjnych wobec nich, a także opiniowanie kandydatów na prezesa i wiceprezesów POT, wyłonionych w konkursie.

Rada Polskiej Organizacji Turystycznej jest uprawniona również do przedstawiania opinii lub wniosków we wszystkich sprawach dotyczących działalności Polskiej Organizacji Turystycznej.

W czwartek ma się odbyć pierwsze posiedzenie nowej Rady. Jej członkowie wybiorą ze swojego grona przewodniczącego.