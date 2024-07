Już prawie milion turystów wypoczywa na chorwackich plażach

Według danych systemu eVisitor od stycznia do końca czerwca do Chorwacji przyjechało 7,2 miliona turystów, którzy wykupili 28,1 miliona noclegów, to odpowiednio 6 procent i 2 procent więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku - podaje thedubrovniktimes.com.

Zdecydowana większość noclegów, bo 25,8 miliona, zrealizowana została nad Adriatykiem (wzrost o 2 procent), 1,2 miliona w Zagrzebiu (wzrost o 8 procent), a 1,1 miliona w głębi kraju (wzrost o 7 procent).

Najwięcej noclegów zanotowano na Istrii (8,4 miliona), w żupanii splicko-dalmatyńskiej (5 milionów) i Kvarnerze (4,4 miliona). W podziale na miasta pod względem liczby noclegów prym wiodły Dubrownik, Rovinj, Zagrzeb, Split, Poreč, Umag i Zadar.

Polacy, jak co roku, wysoko w rankingu

W pierwszym półroczu najwięcej noclegów wykupili Niemcy (5,7 miliona), którzy prześcignęli nawet Chorwatów (3,7 miliona), za którymi uplasowali się Słoweńcy (2,7 miliona), Austriacy ( 2,6 miliona), Polacy (1,8 miliona) i Brytyjczycy (1,3 miliona).