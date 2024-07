Do Hiszpanii przyjedzie 90 milionów turystów. "Ten motor napędzi gospodarkę"

Jeśli spojrzeć na przychody, większość pieniędzy wydają podróżni z Europy Zachodniej, chociaż od czasu pandemii nieco spadł ich udział w wydatkach turystycznych z 73,1 procent w 2019 roku do 71,8 procent w 2023 roku. Nieznacznie zwiększył się za to udział przybyszów z Ameryki Północnej - z 10,1 w 2019 roku do 11,9 procent w ubiegłym.

Hiszpania porządkuje najem krótkoterminowy

Tymczasem władze kraju pracują nad ujednoliceniem systemem rejestrowania mieszkań i domów wakacyjnych, który będzie źródłem informacji dla centralnej platformy stworzonej na poziomie europejskim.

Jeśli ktoś zamierza wynajmować swój lokal turystom, będzie musiał uzyskać wpis – bez numeru licencji nie będzie mógł współpracować z internetowymi platformami pośredniczącymi w oferowaniu noclegów.

Czytaj więcej Nowe Trendy Majorka: Turyści, nie chcemy was! Nie milkną protesty mieszkańców Majorki przeciwko nadmiernemu ruchowi turystów na ich wyspie. W ostatni weekend znowu tysiące z nich, w tym wiele rodzin z dziećmi, wyszło na ulice Palmy.

Wkrótce wspólnoty autonomiczne i rady miast mają dostać dostęp do tego rejestru. Jak mówi minister turystyki Jordi Hereu, rząd zaoferuje samorządom „konkretne instrumenty umożliwiające określenie, kto, gdzie i kiedy wynajmuje mieszkanie turystyczne”. Dostęp do tych informacji jest teraz jednym z największych wyzwań dla regionów najbardziej obciążonych turystyką. Regulacje administracyjne są konieczne, bo rynek sam problemu nie rozwiąże - zauważa.