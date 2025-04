Długa kolejka do polskiego pawilonu na Expo w Osace. „To coś więcej niż budynek”

Pawilon Polski na Expo 2025

Powierzchnia pawilonu liczy prawie tysiąc metrów kwadratowych. Jego forma, oparta na łukach i krzywiznach, prowadzi zwiedzających po spiralnej ścieżce do centralnego punktu, w którym znajduje się sala koncertowa.

Inspiracją dla projektantów charakterystycznej drewnianej fasady pawilonu była tradycyjna technika łączenia drewna „kigumi koho”. To ukłon w stronę zarówno japońskiego dziedzictwa, jak i polskiego rzemiosła budowlanego.

Wnętrze pawilonu wypełniają nowoczesne, interaktywne instalacje artystyczne, łączące innowacje i tradycje.

Pawilon Polski na Expo 2025 Osaka, Kansai Foto: Materiały prasowe

Za opracowanie koncepcji architektonicznej odpowiada polsko-hiszpański duet - Alicja Kubicka i Borja Martínez.

- Pawilon Polski na Expo 2025 to coś więcej niż budynek - to przemyślana koncepcja architektoniczna, w której spotykają się nasze wartości, dziedzictwo i kreatywna energia. W jego sercu rozbrzmiewa muzyka Fryderyka Chopina, a fasada nawiązuje do kunsztu japońskiego rzemiosła, symbolicznie łącząc nasze kultury - mówił podczas ceremonii otwarcia pawilonu komisarz generalny sekcji polskiej Wystawy Światowej Expo 2025 Osaka, Kansai Jacek Tomczak. - Stworzyliśmy przestrzeń otwartą, innowacyjną i przyjazną, która ma inspirować i zapraszać do współpracy. Polska chce być postrzegana jako wiarygodny partner, zarówno w sferze kultury, jak i biznesu - dodał.