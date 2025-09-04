Reklama

Dobre wyniki greckiej turystyki – więcej Amerykanów i Rosjan, ale mniej Europejczyków

Pierwsza połowa 2025 roku potwierdziła siłę greckiej turystyki. Jak wynika z danych Banku Grecji, przychody z podróży wzrosły o 11 procent rok do roku, osiągając 7,3 miliarda euro. Wprawdzie przyjechało niewielu więcej gości, ale ci którzy przyjechali zostawili więcej pieniędzy

Publikacja: 04.09.2025 12:09

Foto: Aleksander Kramarz

Marzena Buczkowska-German

Choć liczba przyjazdów pozostała stabilna, na poziomie 11,7 miliona (+0,6 procent, porównując rok do roku), to wydatki na turystę skoczyły o 10 procent, do 623 euro, odwracając trzyletni trend spadkowy w tej dziedzinie.

Szczególnie dobre wyniki branża turystyczna odnotowała w pierwszych miesiącach roku, maj i czerwiec przyniosły lekki spadek, co może wskazywać na wydłużenie sezonu turystycznego- pisze portal branży turystycznej Greek Travel Pages.

Więcej Amerykanów i Rosjan, ale mniej Europejczyków

Największy wzrost odnotowano w segmencie turystów z USA, aż o 20 procent w liczbie przyjazdów i o 30 procent w przychodach. Drugim krajem z którego przyjechało wyraźnie więcej gości była Rosja – ich liczba ponad dwukrotnie przewyższyła zeszłoroczną.

Spadły natomiast liczby podróżnych z Unii Europejskiej, o 6,3 procent, a szczególnie z Francji – o 10 procent.

Dane z lotniska w Atenach i rezerwacje miejsc w samolotach wskazują, że duży popyt na podróże do Grecji się utrzymuje – na koniec czerwca liczba rezerwacji na loty międzynarodowe była o 5,7 procent wyższa niż rok wcześniej, wyprzedzając nawet te robione na podróże do Hiszpanii i Włoch.

Eksperci – w Grecji brakuje ludzi do pracy w turystyce

Raport Alpha Banku ostrzega jednak, że za dobrymi liczbami kryją się wyzwania strukturalne. Najpoważniejsze to brak pracowników – hotele szacują ich niedobór na około 20 procent – oraz konieczność przyspieszenia transformacji cyfrowej i zielonej.

Już 34 procent obiektów korzysta z narzędzi sztucznej inteligencji, a kolejne 10 procent planuje ich wdrożenie. W 2024 roku sektor zainwestował miliard euro, z czego jedna piąta trafiła w projekty zrównoważonego rozwoju. Jednak to głównie duże i luksusowe jednostki modernizują swoją ofertę, podczas gdy mniejsze obiekty wymagają wsparcia.

Choć Grecja wciąż cieszy się wysoką reputacją w sieci i dobrą oceną jakości usług, analitycy podkreślają, że długoterminowa konkurencyjność będzie zależała od umiejętnego wykorzystania unijnych funduszy, podniesienia standardów zrównoważonego rozwoju i rozwiązania problemu niedoboru pracowników. Tylko wtedy grecka turystyka utrzyma silną pozycję destynacji turystycznej w Europie.

