Choć liczba przyjazdów pozostała stabilna, na poziomie 11,7 miliona (+0,6 procent, porównując rok do roku), to wydatki na turystę skoczyły o 10 procent, do 623 euro, odwracając trzyletni trend spadkowy w tej dziedzinie.

Szczególnie dobre wyniki branża turystyczna odnotowała w pierwszych miesiącach roku, maj i czerwiec przyniosły lekki spadek, co może wskazywać na wydłużenie sezonu turystycznego- pisze portal branży turystycznej Greek Travel Pages.

Więcej Amerykanów i Rosjan, ale mniej Europejczyków

Największy wzrost odnotowano w segmencie turystów z USA, aż o 20 procent w liczbie przyjazdów i o 30 procent w przychodach. Drugim krajem z którego przyjechało wyraźnie więcej gości była Rosja – ich liczba ponad dwukrotnie przewyższyła zeszłoroczną.

Spadły natomiast liczby podróżnych z Unii Europejskiej, o 6,3 procent, a szczególnie z Francji – o 10 procent.