Promocja hiszpańskiej turystyki w Polsce w nowych rękach

Marta Crespo Calzada to doświadczona prawniczka i urzędniczka państwowa z ponad 30-letnim stażem w hiszpańskiej administracji publicznej. W 2024 roku rozpoczęła pracę w Ministerstwie Przemysłu i Turystyki, w którym pełniła rolę podsekretarza ds. przemysłu i turystyki. To właśnie temu resortowi podlega Instytut Turystyki Hiszpanii zwany potocznie Turespaną - agenda rządowa powołana do promowania hiszpańskiej turystyki za granicą. Biura Turespany rozsiane są po całym świecie.

Reklama Reklama

Marta Crespo Calzada jest absolwentką prawa Uniwersytetu Complutense w Madrycie, od ponad 30 lat pełni funkcje kierownicze i doradcze w administracji publicznej – informuje Biuro Radcy d.s. Turystyki Ambasady Hiszpanii w Polsce. Wcześniej pracowała między innymi w Ministerstwie Finansów i Administracji Publicznej, Ministerstwie Sprawiedliwości i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Brała udział w licznych projektach międzynarodowych, reprezentowała Hiszpanię w Komisji Europejskiej, OECD i sieci EUPAN,

Ukończyła prestiżowe kursy na Harvard Kennedy School w Bostonie i na Uniwersytecie Oksfordzkim.