Promocja hiszpańskiej turystyki w Polsce w nowych rękach

Marta Crespo Calzada kieruje od 1 września Biurem Radcy d.s. Turystyki Ambasady Hiszpanii w Polsce. Zastąpiła na tym stanowisku Claudia Andradę Lucenę, który pełnił funkcję dyrektora biura przez ostatnie sześć lat.

Publikacja: 08.09.2025 09:54

Marta Crespo Calzada przyjechała do Polski prosto z Ministerstwa Przemysłu i Turystyki

Foto: Turespana

Filip Frydrykiewicz

Marta Crespo Calzada to doświadczona prawniczka i urzędniczka państwowa z ponad 30-letnim stażem w hiszpańskiej administracji publicznej. W 2024 roku rozpoczęła pracę w Ministerstwie Przemysłu i Turystyki, w którym pełniła rolę podsekretarza ds. przemysłu i turystyki. To właśnie temu resortowi podlega  Instytut Turystyki Hiszpanii zwany potocznie Turespaną - agenda rządowa powołana do promowania hiszpańskiej turystyki za granicą. Biura Turespany rozsiane są po całym świecie.

Hiszpania nie powinna uzależniaćsię zbyt mocno od turystyki – twierdzi ekspert
Popularne Trendy
Hiszpania na turystycznej fali – błogosławieństwo czy pułapka gospodarcza?

Marta Crespo Calzada jest absolwentką prawa Uniwersytetu Complutense w Madrycie, od ponad 30 lat pełni funkcje kierownicze i doradcze w administracji publicznej – informuje Biuro Radcy d.s. Turystyki Ambasady Hiszpanii w Polsce. Wcześniej pracowała między innymi w Ministerstwie Finansów i Administracji Publicznej, Ministerstwie Sprawiedliwości i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Brała udział w licznych projektach międzynarodowych, reprezentowała Hiszpanię w Komisji Europejskiej, OECD i sieci EUPAN,

Ukończyła prestiżowe kursy na Harvard Kennedy School w Bostonie i na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Włada biegle językiem angielskim i francuskim, a także posługuje się włoskim.

Hiszpańska turystyka przeżywa rozkwit, w tym roku kraj ten odwiedzi prawdopodobnie 100 milionów turystów zagranicznych. Turystyka zapewnia ponad 12 procent PKB i około 3 milionów miejsc pracy. Zarazem ogromny ruch gości budzi niechęć w miejscach szczególnie intensywnie odwiedzanych. Protestują przeciwko niemu mieszkańcy Barcelony, Majorki, Wysp Kanaryjskich czy Sewilli. 

Źródło: rp.pl

