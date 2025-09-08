Promocja hiszpańskiej turystyki w Polsce w nowych rękach

Aktualizacja: 08.09.2025 17:14 Publikacja: 08.09.2025 09:54
Marta Crespo Calzada przyjechała do Polski prosto z Ministerstwa Przemysłu i Turystyki
Foto: Turespana
Marta Crespo Calzada to doświadczona prawniczka i urzędniczka państwowa z ponad 30-letnim stażem w hiszpańskiej administracji publicznej. W 2024 roku rozpoczęła pracę w Ministerstwie Przemysłu i Turystyki, w którym pełniła rolę podsekretarza ds. przemysłu i turystyki. To właśnie temu resortowi podlega Instytut Turystyki Hiszpanii zwany potocznie Turespaną - agenda rządowa powołana do promowania hiszpańskiej turystyki za granicą. Biura Turespany rozsiane są po całym świecie.
Hiszpańska gospodarka przeżywa rozkwit, a głównym motorem jej wzrostu jest turystyka, która zapew...
Marta Crespo Calzada jest absolwentką prawa Uniwersytetu Complutense w Madrycie, od ponad 30 lat pełni funkcje kierownicze i doradcze w administracji publicznej – informuje Biuro Radcy d.s. Turystyki Ambasady Hiszpanii w Polsce. Wcześniej pracowała między innymi w Ministerstwie Finansów i Administracji Publicznej, Ministerstwie Sprawiedliwości i Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
Brała udział w licznych projektach międzynarodowych, reprezentowała Hiszpanię w Komisji Europejskiej, OECD i sieci EUPAN,
Ukończyła prestiżowe kursy na Harvard Kennedy School w Bostonie i na Uniwersytecie Oksfordzkim.
Włada biegle językiem angielskim i francuskim, a także posługuje się włoskim.
Hiszpańska turystyka przeżywa rozkwit, w tym roku kraj ten odwiedzi prawdopodobnie 100 milionów turystów zagranicznych. Turystyka zapewnia ponad 12 procent PKB i około 3 milionów miejsc pracy. Zarazem ogromny ruch gości budzi niechęć w miejscach szczególnie intensywnie odwiedzanych. Protestują przeciwko niemu mieszkańcy Barcelony, Majorki, Wysp Kanaryjskich czy Sewilli.
