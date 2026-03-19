Reklama

Greckie hotele najlepsze w krajach basenu Morza Śródziemnego? Turyści tak twierdzą

Jak pokazują badania instytutu INSETE, turyści korzystający z hoteli w Grecji chwalą je częściej niż klienci hoteli w innych, konkurencyjnych, krajach nad Morzem Śródziemnym. Szczególnie podoba im się czystość, jakość obsługi, gościnność i jedzenie.

Publikacja: 19.03.2026 01:05

Najwyżej turyści ocenili czystość w greckich hotelach

Foto: Aleksander Kramarz

Marzena Buczkowska-German

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak turyści oceniają hotele w Grecji w kontekście regionu Morza Śródziemnego?
  • Które elementy oferty hotelowej w Grecji cieszą się największym uznaniem wśród gości?
  • W jakich kategoriach oceny Grecja ustępuje konkurentom?
  • Które regiony Grecji wyróżniają się najwyższymi wskaźnikami satysfakcji gości?

Według raportu „Ocena satysfakcji klientów hoteli w Grecji i krajach konkurencyjnych”, przygotowanego przez INSETE, instytut badawczy działający przy greckiej organizacji branży turystycznej, SETE, hotele w Grecji osiągnęły najwyższą ocenę wśród gości z sześciu analizowanych destynacji regionu Morza Śródziemnego - pisze portal Greek Travel Pages.

Czytaj więcej

Zanim Wyjedziesz
Badanie obejmowało opinie turystów publikowane w internecie między kwietniem a październikiem 2025 roku i porównywało wyniki hoteli w takich krajach jak Grecja, Włochy, Hiszpania, Turcja, Francja i Cypr. Analizę oparto na danych platformy Shiji ReviewPro, specjalizującej się w zarządzaniu reputacją hoteli.

Grecja na szczycie rankingu satysfakcji gości

Wskaźnik Global Review Index (GRI) dla greckich hoteli wyniósł 87 procent, co zapewniło krajowi pierwsze miejsce w zestawieniu przez większość sezonu. Jedynym miesiącem, w którym liderem został Cypr, był maj. Wyniki pokazują, że hotele w Grecji potrafią utrzymać wysoki poziom zadowolenia gości także w szczycie sezonu turystycznego.

Reklama
Reklama

Najwyżej ocenionym kryterium okazała się czystość, którą chwaliło w sumie 91 procent gości. Kolejne miejsca zajęły gościnność i jakość obsługi – po 90 procent. Wysokie noty miały też położenie obiektów i jakość jedzenia oferowanego w hotelach.

W analizowanych opiniach zidentyfikowano ponad 670 tysięcy pozytywnych komentarzy wobec około 313 tysięcy negatywnych. Jednym z najczęściej chwalonych elementów pobytu była gastronomia – pojawiła się w ponad 161 tysiącach pozytywnych opinii. Z kolei słowo „personel” wystąpiło w ponad 86 tysiącach pozytywnych komentarzy, co podkreśla znaczenie jakości obsługi.

Czytaj więcej

Zanim Wyjedziesz
Badanie wskazuje również, że wyższe wskaźniki satysfakcji częściej osiągają mniejsze kierunki i hotele. Wśród regionów wyspiarskich najwyżej oceniono Cyklady, a w części kontynentalnej kraju najlepsze wyniki uzyskał region Epir.

Jakość do ceny w Greckich hotelach nie jest na pierwszym miejscu

Mimo najwyższej ogólnej oceny satysfakcji gości, w niektórych dziedzinach Grecja ustępuje konkurentom. W szczególności niższe wyniki niż Turcja odnotowano w relacji jakości do ceny (85 wobec 88 procent) i jakości pokojów hotelowych (86 wobec 87 procent).

Negatywne komentarze gości często dotyczyły dodatkowych opłat, na przykład za leżaki, ceny napojów i podatki środowiskowe. Wśród uwag pojawiały się także kwestie techniczne – m.in. działanie klimatyzacji, problemy z instalacjami wodnymi czy starzejąca się infrastruktura niektórych obiektów.

Reklama
Reklama

Część turystów wskazywała również na trudności w lokalnym transporcie, w tym dostępność i koszty taksówek.

Cyklady z najwyższą oceną turystów

W podziale na regiony najwyższy wskaźnik GRI osiągnęły Cyklady – 91 procent, szczególnie dzięki wysokim ocenom czystości, obsługi i lokalizacji.

W Grecji kontynentalnej liderem okazał się Epir z wynikiem 93 procent, przed Macedonią Zachodnią (90 procent).

Z kolei wśród najbardziej rozpoznawalnych kierunków premium bardzo wysokie wyniki uzyskały Mykonos (93 procent) i Santoryn (90 procent).

W popularnych regionach typu „sun and sea” wysoko oceniono zadowolenie z obiektów na wyspach Naksos (90 procent) i Paros (88 procent), a także na półwyspie Chalkidiki (88 procent).

Czytaj więcej

Nowe Trendy
Reklama
Reklama

Im więcej gwiazdek, tym więcej zadowolenia gości hoteli

Jeśli chodzi o standard obiektów, najwyższe oceny uzyskały hotele cztero- i pięciogwiazdkowe (89 procent), następnie trzygwiazdkowe (87 procent), a dalej obiekty jedno- i dwugwiazdkowe (86 procent).

„Wnioski z raportu wskazują, że sektor hotelowy w Grecji utrzymuje bardzo silną międzynarodową reputację dzięki jakości obsługi, lokalnej gościnności i ofercie kulinarnej. Jednocześnie badanie pokazuje dziedziny, w których dalsze usprawnienia mogą wzmocnić konkurencyjność kraju na rynku turystycznym” - czytamy w portalu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zanim Wyjedziesz
Materiał Promocyjny
Materiał Promocyjny
Popularne Trendy
Popularne Trendy
Popularne Trendy
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama