Greckie hotele najlepsze w krajach basenu Morza Śródziemnego? Turyści tak twierdzą

Z tego artykułu dowiesz się: Jak turyści oceniają hotele w Grecji w kontekście regionu Morza Śródziemnego?

Które elementy oferty hotelowej w Grecji cieszą się największym uznaniem wśród gości?

W jakich kategoriach oceny Grecja ustępuje konkurentom?

Które regiony Grecji wyróżniają się najwyższymi wskaźnikami satysfakcji gości?

Według raportu „Ocena satysfakcji klientów hoteli w Grecji i krajach konkurencyjnych”, przygotowanego przez INSETE, instytut badawczy działający przy greckiej organizacji branży turystycznej, SETE, hotele w Grecji osiągnęły najwyższą ocenę wśród gości z sześciu analizowanych destynacji regionu Morza Śródziemnego - pisze portal Greek Travel Pages.

Badanie obejmowało opinie turystów publikowane w internecie między kwietniem a październikiem 2025 roku i porównywało wyniki hoteli w takich krajach jak Grecja, Włochy, Hiszpania, Turcja, Francja i Cypr. Analizę oparto na danych platformy Shiji ReviewPro, specjalizującej się w zarządzaniu reputacją hoteli.

Grecja na szczycie rankingu satysfakcji gości

Wskaźnik Global Review Index (GRI) dla greckich hoteli wyniósł 87 procent, co zapewniło krajowi pierwsze miejsce w zestawieniu przez większość sezonu. Jedynym miesiącem, w którym liderem został Cypr, był maj. Wyniki pokazują, że hotele w Grecji potrafią utrzymać wysoki poziom zadowolenia gości także w szczycie sezonu turystycznego.