Pozycja Turcji na polskim rynku turystyki wyjazdowej i założenia tureckiego programu rozwoju turystyki zrównoważonej, zarówno w wymiarze środowiskowym, jak i kulturowym, to główne tematy śniadania prasowego, zorganizowanego wczoraj przez Turecką Agencję Promocji i Rozwoju Turystyki (Türkiye Tourism Promotion and Development Agency). Instytucja ta, działająca pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Turystyki, odpowiada za promowanie walorów turystycznych Turcji na rynkach zagranicznych.

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Z dziennikarzami spotkali się ambasador Turcji w Polsce Rauf Alp Denktaş i radca ds. kultury i turystyki Ambasady Republiki Turcji w Warszawie Elçin Durmaz.

Prawie 2 miliony Polaków w Turcji

Turystyka to dziś jeden z najważniejszych sektorów tureckiej gospodarki – jej wkład w PKB wynosi 10–12 procent. W 2025 roku Turcja gościła prawie 64 miliony turystów zagranicznych (wynik ten daje czwarte miejsce w globalnym rankingu najliczniej odwiedzanych krajów), w tym 1,9 miliona Polaków.

W 2000 roku liczba polskich turystów w Turcji wynosiła 100 tysięcy, w 2019 – już niemal 881 tysięcy. Między 2019 a 2025 rokiem wzrosła o 117 procent. Tym samym Polska awansowała na szóste miejsce w zestawieniu najważniejszych rynków źródłowych Turcji, a w szczycie sezonu letniego, czyli w czerwcu, lipcu i sierpniu, nawet na piąte.

Także w tym roku liczne wyzwania stojące przed globalną turystyką (niepewność gospodarcza, zmieniające się wzorce podróżowania, różnego rodzaju ryzyka) nie zaważyły na polsko-tureckich relacjach turystycznych, które rozwijają się pomyślnie – podkreślali gospodarze spotkania. Roczna liczba Polaków wypoczywających w Turcji może wkrótce przekroczyć 2 miliony.

Według raportów Polskiej Izby Turystyki, analizujących zagraniczne wakacje Polaków w sezonie letnim (1 czerwca – 30 września), Turcja była w ostatnich latach najchętniej wybieranym kierunkiem wyjazdów z biurami podróży, z udziałem w rynku turystyki zorganizowanej przekraczającym 30 procent. Największym zainteresowaniem polskich turystów niezmiennie cieszy się Riwiera Turecka (21,6 procent rezerwacji), podczas gdy na wybrzeże Morza Egejskiego przypada 5,5 procent rezerwacji. Sporą popularnością cieszą się też city breaki w Stambule i wycieczki po Kapadocji.

42 kryteria i trzy etapy certyfikacji

Wraz ze wzrostem turystyki coraz większego znaczenia nabiera pytanie, jak przyjmować miliony gości, nie narażając odwiedzanych przez nich miejsc i atrakcji na degradację.

Odpowiedzią na to wyzwanie ma być program zrównoważonego rozwoju środowiskowego i kulturowego (Environmental and Cultural Sustainability Programme), opracowany we współpracy ze Światową Radą Zrównoważonej Turystyki (Global Sustainable Tourism Council – GSTC). Turcja wdraża go etapami od 2022 roku.

Gospodarze spotkania podkreślali, że zrównoważony rozwój nie dotyczy wyłącznie turystyki – jego zasady powinny znajdować odzwierciedlenie także w codziennych postawach i wyborach, stając się trwałym elementem stylu życia.

Turecki program opiera się na czterech filarach: zrównoważonym zarządzaniu, ochronie środowiska (oszczędzanie energii i wody, ograniczanie emisji, ograniczanie odpadów i ścieków), ochronie dziedzictwa kulturowego i zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym (wsparcie lokalnych społeczności, zakupy u lokalnych dostawców, godne warunki pracy).

Stanowią one podstawę systemu certyfikacji zrównoważonej turystyki, który w pierwszej kolejności objął hotele. Audytorzy na podstawie 42 kryteriów oceniają, czy obiekty spełniają określone w przepisach wymagania. W wypadku hoteli proces wdrażania wymogów został podzielony na trzy etapy. Certyfikat przyznawany jest na trzy lata, po czym obiekt musi ponownie przejść audyt, by przedłużyć jego ważność.

Pod względem certyfikacji bazy noclegowej w zakresie zrównoważonego rozwoju Turcja zajmuje pierwsze miejsce na świecie. Wedle danych z listopada 2026 roku ponad 17,5 tysiąca obiektów noclegowych ukończyło drugi etap certyfikacji, a ponad 2,6 tysiąca uzyskało certyfikat na najwyższym, trzecim poziomie.

Informacje o certyfikowanych obiektach są dostępne w internecie. Turyści mogą więc sprawdzić, które hotele spełniają wymogi zrównoważonego rozwoju, co ma zapewniać przejrzystość systemu i ułatwiać podejmowanie świadomych decyzji.

Nowe wytyczne dla regionów i gastronomii

Kolejnym etapem jest przenoszenie standardów zrównoważonego rozwoju z poziomu pojedynczych obiektów na całe obszary turystyczne. Oceny zgodności z kryteriami GSTC przeprowadzono już w trzech miejscowościach: Mustafapaşa w prowincji Nevşehir, Side w prowincji Antalya i Birgi w prowincji Izmir. Wszystkie trzy zostały wcześniej uznane przez UN Tourism za „najlepsze wioski turystyczne” w konkursie Best Tourism Villages.

Nowością jest natomiast rozszerzenie programu na gastronomię – kryteria zrównoważonego rozwoju dla tego sektora GSTC wprowadziła w lipcu 2026 roku. Na tej podstawie przygotowywany jest pilotażowy program certyfikacji restauracji, który ma określać odpowiedzialne praktyki środowiskowe, a jednocześnie chronić tureckie dziedzictwo kulinarne.

Turcja może też pochwalić się sukcesami w ochronie swojego dziedzictwa kulturowego i kąpielisk. Na liście światowego dziedzictwa UNESCO figurują 24 tureckie obiekty, z kolei lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego liczy 32 wpisy, co jest drugim najlepszym wynikiem na świecie. Z kolei pod względem liczby plaż wyróżnionych Błękitną Flagą Turcja zajmuje trzecie miejsce – ma ich 580, z czego 232 znajdują się w regionie Antalyi.

Ważnym elementem zrównoważonej polityki turystycznej jest także udostępnianie obiektów dziedzictwa kulturowego poza standardową porą zwiedzania – w ramach programu „Noce w muzeach” 20 muzeów i stanowisk archeologicznych w 12 miastach Turcji można zwiedzać również wieczorami.

Turystyka wśród tematów szczytu COP31

W ubiegłym tygodniu Antalya była gospodarzem dorocznego szczytu klimatycznego ONZ (COP31). W pawilonie Turcji odbył się międzynarodowy panel poświęcony zrównoważonemu rozwojowi w turystyce. W centrum dyskusji znalazły się cztery zagadnienia: ograniczanie odpadów (polityka „zero waste”), elektryfikacja, zwiększanie odporności na zmiany klimatu oraz inwestycje i partnerstwa w turystyce.

Turcja koordynowała również cztery panele tematyczne, które zgromadziły przedstawicieli organizacji międzynarodowych, przedsiębiorców turystycznych, inwestorów i ekspertów ds. zrównoważonego rozwoju, reprezentujących między innymi GSTC, WTTC (Światowa Rada Podróży i Turystyki), EBRD (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju), UN Tourism, EarthCheck, Booking.com, Expedię, Dertour i easyJet. Dyskutowali oni o opracowywaniu krajowych modeli zrównoważonej turystyki, modernizacji hoteli i infrastruktury turystycznej w obliczu zmian klimatu, zachowaniu wartości kulturowych, promowaniu lokalnej gastronomii oraz upowszechnianiu praktyk zrównoważonego rozwoju w liniach lotniczych, biurach podróży i cyfrowych platformach turystycznych.