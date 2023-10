Światowa Organizacja Turystyki: Otwórz umysł, zjedź z utartego szlaku

Analizy pokazują, że światowa turystyka jest na dobrej drodze do odzyskania od 80 do 95 procent ruchu z 2019 roku. Martwi jednak, że ludzie w dalszym ciągu kierują się przy wybieraniu celów podróży starymi wzorcami. Niewielka ich część jest gotowa szukać nowych, mało znanych kierunków. 66 procent chce jechać gdzieś, gdzie będzie się czuć znajomo, a niemal połowa przyznaje, że nie lubi wyjeżdżać do miejsc, o których niewiele wie.

Wyniki są o tyle zaskakujące, że spośród osób, które decydują się odwiedzić nowe miejsca, 83 procent przyznaje, że wraca do nich ze zmienioną wizją lub poszerzonymi wiadomościami. To właśnie dlatego UNWTO zachęca do większego zaangażowania na rzecz promowania mało znanych destynacji.

Ludzie, zboczcie z drogi

Do programu mogą przystępować konsumenci, przedsiębiorcy i kraje – celem jest złagodzenie skutków turystyki masowej, wspieranie poznawania się i tolerancji, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój. – Aby zapewnić dobrobyt na świecie, musimy współpracować, żeby każdy kraj mógł korzystać z potencjału turystyki – mówi cytowany w komunikacie sekretarz generalny UNWTO Zurab Pololikashvili. – Turystyka może pełnić rolę jednoczącą, wspierającą zrozumienie kulturowe i wzmacniającą więzi między społeczeństwami, może też propagować ochronę środowiska. Inicjatywa „Turystyka otwiera umysły” jest zaproszeniem dla podróżnych do poszerzania horyzontów i odkrywania niezbadanych zakątków naszego świata. W ten sposób nie tylko poznaje się piękno różnorodnych miejsc, ale także rozwija poszanowanie dla kultur i ludzi, którzy nazywają te miejsca domem – dodaje.

Inicjatywa została zainaugurowana w Rijadzie podczas obchodów Światowego Dnia Turystyki, 27 września.