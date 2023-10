Europejczycy chcą podróżować z elektronicznym paszportem – jednym dla wszystkich

Latają oni do i z trzech lotnisk w Wielkiej Brytanii.

Według fińskiej straży granicznej podróżni korzystający z cyfrowych dokumentów mogą „przejść przez kontrolę graniczną szybciej i płynniej niż zwykle, bez stania w kolejkach”.

Unia Europejska współfinansuje projekt pilotażowy kwotą 2,3 mln euro. Wraz z sześciomiesięcznym procesem w Helsinkach UE planuje też kolejne testy z udziałem lotniska w Zagrzebiu w Chorwacji i lotniska Schiphol w Amsterdamie w Holandii.

Czytaj więcej Nowe Trendy Lecisz na wakacje, ale zapomniałeś paszportu? Dostaniesz nowy na lotnisku Lecisz na wakacje z Warszawy, ale zapomniałeś dokumentów? A może twój paszport stracił ważność? Nie musisz się martwić, wyrobisz paszport tymczasowy na lotnisku – informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Paszport w telefonie to nie e-paszport

Dążenie do jednolitych zasad identyfikacji cyfrowej jest celem rozporządzenia eIDAS przyjętego przez Unię Europejską w 2014 roku. Chodzi o sprawienie, aby elektroniczne interakcje między przedsiębiorstwami a osobami fizycznymi były bezpieczniejsze, szybsze i wydajniejsze, niezależnie od tego, gdzie w Europie mają miejsce.

Jak zauważa „Forbes”, terminologia dotycząca poświadczeń elektronicznych może być myląca. Europejski DTC, przechowywany w telefonie elektroniczny dokument uwierzytelniający to nie to samo, co paszport biometryczny znany również jako e-paszport, czyli tradycyjna książeczka paszportowa z mikrochipem, zawierającym wiadomości o niektórych unikatowych cechach fizycznych podróżnego. Większość krajów na świecie wydaje obecnie jakąś formę e-paszportu, zwykle identyfikowaną za pomocą symbolu aparatu biometrycznego wydrukowanego na okładce.