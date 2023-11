Polska Organizacja Turystyczna poleca: Szlakiem skarbów UNESCO w Polsce

Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy (2001)

To największe w Europie budowle sakralne o konstrukcji szkieletowej i jedne z największych drewnianych kościołów na świecie, wzniesione w połowie XVII w. po zawarciu pokoju westfalskiego kończącego wojnę trzydziestoletnią. Katolicki cesarz Ferdynand III Habsburg pozwolił wówczas śląskim luteranom wybudować świątynie, ale z dala od miasta, bez wież i dzwonów, z nietrwałych materiałów, czyli drewna, gliny i słomy, aby nie były one reprezentacyjne ani obronne. W ciągu zaledwie roku luteranie wznieśli trzy kościoły - na obrzeżach Głogowa, Świdnicy i Jawora, z których do dziś przetrwały dwa ostatnie (głogowski spłonął od uderzenia pioruna). Proste i surowe z zewnątrz bryły świątyń kontrastują z pełnymi przepychu wnętrzami z bogato z rzeźbionymi ołtarzami, ambonami i emporami, wykończonych polichromiami (m.in. sceny biblijne, obrazy z życia szlachty). Kościół w Świdnicy słynie też z pięknie brzmiących organów i corocznego Festiwalu Bachowskiego.

Drewniane kościoły południowej Małopolski (2003)

Wpis obejmuje sześć świątyń we wsiach Binarowa, Blizne, Dębno Podhalańskie, Haczów, Lipnica Murowana i Sękowa, które tworzą drugie najstarsze skupisko drewnianych kościołów w Europie, po kościołach klepkowych w Norwegii. Świątynie budowane były na zrąb. Największą w Europie drewnianą świątynią w stylu gotyckim wzniesioną tą metodą jest kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Haczowie z połowy XV w. Poza walorami architektonicznymi ma też cenne wyposażenie - składają się na nie m.in. unikatowa gotycka polichromia figuralna z ok. 1494 r., zdobiąca strop i ściany, która w znacznej części przetrwała do dziś, późnobarokowy ołtarz główny z końca XVII w., cztery ołtarze rokokowe z drugiej połowy XVIII w., kamienna chrzcielnica z XVI w. z drewnianą barokową pokrywą, późnogotycka rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem z połowy XVI w. i figurka Matki Boskiej Bolesnej z 1400 r., która, jak mówi legenda, przypłynęła do Haczowa z nurtem wezbranego Wisłoka, zatrzymując się przy świątyni.

Park Mużakowski (2004)

Park krajobrazowy w Łęknicy w Polsce i Bad Muskau w Niemczech, rozciągający się po obu stronach granicznej Nysy Łużyckiej, zaprojektował i stworzył w latach 1815-1844 książę Hermann von Pückler-Muskau. To jeden z największych zabytkowych parków krajobrazowych w Europie (około 700 hektarów powierzchni) i dzieło w dużej mierze wizjonerskie. Książę postanowił przekształcić otoczenie swojej XVII-wiecznej rezydencji w Bad Muskau w „obraz malowany za pomocą roślin”. Na tarasowatych zboczach doliny Nysy Łużyckiej wzniósł otoczone ogrodami budowle rezydencjalne, wiadukty, mosty i punkty widokowe - zaprojektowane w najdrobniejszych szczegółach. W zamyśle twórcy park miał wyrażać jedność natury i człowieka, harmonijnie łącząc elementy przyrody, kultury i techniki w formę idealnego mikroświata.

Hala Stulecia we Wrocławiu (2006)

Wzniesiona w latach 1911-1912 według projektu Maxa Berga na planie koła, z czterema półkolistymi apsydami, z ogromną cylindryczną widownią na 6 tysięcy osób, przykryta żelbetową, w dużej części przeszkloną kopułą o rozpiętości 65 metrów, była pod względem architektonicznym i inżynierskim budowlą pionierską, a jednocześnie pełną odniesień do dzieł dawnej sztuki i architektury, takich jak Hagia Sophia w Stambule czy Panteon i Bazylika św. Piotra w Rzymie. W chwili oddania była też największą nowożytną jednoprzestrzenną budowlą na świecie. Do dziś pozostaje jednym z najważniejszych dzieł architektury XX w.

Otwarcie Hali Stulecia 20 maja 1913 r. było jednocześnie inauguracją spektakularnej Wystawy Stulecia, zorganizowanej tam dla uczczenia zwycięstwa nad armią Napoleona w bitwie pod Lipskiem (1813). Obecnie w Hali Stulecia odbywają się kongresy, zawody sportowe, wystawy, a nawet spektakle operowe.