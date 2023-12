Islandię szturmują turyści. Nową atrakcją ziejący lawą wulkan. Władze ostrzegają

Wybuch wulkanu na Islandzkim półwyspie Reykjanes przyciąga uwagę turystów. Ludzie zjeżdżają, by się przyglądać erupcji, ale ich ciekawość hamują władze, które wydały ostrzeżenie, by nie zbliżać się zbytnio do ziejącego lawą stożka.