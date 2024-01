Pierwsze cyfrowe wizy Schengen wyda Francja. Okazją igrzyska olimpijskie

Od 1 stycznia tego roku we Francji działa już system elektronicznego aplikowania o wizę Schengen. Dostępny jest za pośrednictwem portalu France-Visas - donosi serwis SchengenVisaInfo. To właśnie w taki sposób kraj wyda 70 tysięcy wiz sportowcom, dziennikarzom i innym osobom, które przyjadą w lipcu na igrzyska olimpijskie i paraolimpijskie. Zezwolenie na wjazd dostaną łącznie z kartami akredytacyjnymi. Francja stanie się tym samym pierwszym krajem w UE, który będzie wydawał wizy online. Jest to zgodne z planami cyfryzacji tego procesu przyjętymi przez Parlament Europejski w październiku.

System powstał na prośbę władz francuskich, które chciały zapobiec myleniu wniosków o udział w olimpiadzie z innymi wnioskami przetwarzanymi we francuskich centrach wizowych za granicą. Jest to niezbędne, by zagwarantować wydawanie wiz na czas.

Półtora miliona kibiców na igrzyskach olimpijskich

Igrzyska olimpijskie we Francji odbędą się 26 lipca–11 sierpnia, a paraolimpijskie 28 sierpnia–8 września 2024 roku. Kraj spodziewa się przyjazdu około 1,5 miliona kibiców z całego świata.

Kierownik ds. usług i kontaktów Igrzysk Olimpijskich w Paryżu Alejandro Recalde ogłosił wcześniej, że sportowcy i urzędnicy z ważną wizą Schengen wielokrotnego wjazdu nie będą musieli ubiegać się o wersję francuską, aby wziąć udział w wydarzeniu, nadal będą musieli jednak uzyskać akredytację, by wejść na mecze.