Paryżanie chcą zarobić na igrzyskach. Więcej mieszkań do wynajęcia

– Według szacowań Wells Fargo w czasie igrzysk olimpijskich powstanie zapotrzebowanie na 9 mln dodatkowych dób noclegowych zarówno w hotelach, jak i w obiektach najmu krótkoterminowego. W tym okresie będzie 20 mln dób noclegowych, z czego 9 mln bezpośrednio w związku z igrzyskami – podkreśla w rozmowie z agencją Newseria Biznes Bram Gallagher, ekonomista AirDNA.

Paryskie Biuro Turystyczne szacuje, że między 26 lipca a 11 sierpnia podczas igrzysk olimpijskich miasto może odwiedzić 15,9 mln turystów. To spore wyzwanie dla obiektów noclegowych, ale też szansa dla rynku krótkoterminowego wynajmu. Już teraz, jak wynika z danych AirDNA, całkowita liczba oferowanych mieszkań na wynajem w Paryżu wzrosła o 45 proc. rok do roku i będzie rosła w miarę zbliżania się terminu rozpoczęcia sportowej imprezy.

– W Paryżu jest wiele hoteli dysponujących około 90 tys. pokoi, ale w mieście jest także wiele obiektów najmu krótkoterminowego. Francja jest drugim co do wielkości rynkiem najmu krótkoterminowego po USA i charakteryzuje się największą liczbą najmów krótkoterminowych na osobę spośród krajów, którymi się zajmowałem. W Paryżu jest około 90 tys. obiektów najmu krótkoterminowego – wylicza ekspert AirDNA.

Turyści wybierający się latem do Paryża muszą przygotować się na duże wydatki. Średnio o 314 procent w porównaniu z ubiegłym latem wzrosnąć mają ceny noclegów w hotelach, prawie dwukrotnie podrożeją bilety na metro, a o prawie jedną trzecią wstęp do Luwru.

Z kwietniowego raportu Deloitte’a wynika, że w 2023 roku 44 mln podróżnych skorzystało z najmu krótkoterminowego we Francji. Popyt na taki najem w Paryżu podczas igrzysk olimpijskich gwałtownie rośnie – jest wyższy o 69 proc. w porównaniu z dwoma tygodniami poprzedzającymi to wydarzenie. W hotelach w centrum Paryża liczba rezerwacji rośnie zaledwie o ok. 17 proc. W dużej mierze to efekt wysokich cen. Według raportu UFC-Que Choisir z grudnia 2023 roku średnia stawka za noc w hotelu w Paryżu w noc ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich wynosi 1033 euro. Oznacza to wzrost o 226 proc. w porównaniu ze średnią ceną pokoju dwa tygodnie wcześniej.