„Jedź i nie wracaj” - mieszkańcy Wysp Kanaryjskich nie odpuszczają turystom

20 kwietnia na Wyspach Kanaryjskich, a w maju na Majorce, doszło do wielotysięcznych demonstracji, w czasie której mieszkańcy protestowali przeciwko masowej turystyce. Po tych wydarzeniach głos zabrali przedstawiciele największych firm turystycznych, w tym prezes Grupy TUI Sebastian Ebel. Jak argumentował, mieszkańcy nie tyle walczą z przyjezdnymi, ile z konkretnym modelem turystyki – chodzi o wynajmowanie mieszkań i apartamentów. Spopularyzowanie tej formy zakwaterowania doprowadziło do sytuacji, w której miejscowi mają problem ze znalezieniem lokum na dłuższy okres. Tymczasem podróżni, którzy są przewożeni przez biura z lotnisk do hoteli i w nich spędzają gros czasu, nie są niemile widziani. To właśnie dzięki nim lokalna gospodarka może się rozwijać.

Jednak nastroje nie poprawiają się, bo, jak pisze hiszpański portal Hosteltur, w ostatnim czasie znów dochodzi do aktów agresji. Tym razem objawia się ona w formie malowania sprayami po wynajmowanych przez turystów samochodów.

Wrogie napisy na samochodach

Niedawno w gminie Puerto de la Cruz na Teneryfie na aucie z wypożyczalni pojawiło się kilka napisów: „Jedź i nie wracaj”, „Wyjedź z Wysp Kanaryjskich” lub ze znanym już komunikatem „Turysto, jedź do domu". Do tej pory tego typu napisy można było zobaczyć na ścianach budynków, fasadach i innych elementach przestrzeni publicznej.