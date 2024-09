Bilbao w Warszawie: Mamy wszystko, co lubią Polacy - muzea, kuchnię, plaże

Czytaj więcej Zanim Wyjedziesz 41 milionów turystów w Hiszpanii. Ruchem na plażach pokieruje elektronika Mimo protestów przeciwko turystom odbywających się w hiszpańskich miastach, kraj nie traci na popularności. Ministerstwo Turystyki szacuje, że w szczycie sezonu będzie ich około 41 milionów. To wiadomość stanowiąca wyzwanie dla włodarzy miast i regionów. Z pomocą przychodzi technologia.

Polskę i Kraj Basków wiele łączy

Bilbao, prowincję Bizkaia i Kraj Basków zaprezentował szerzej menedżer ds. promocji zagranicznej i marketingu Bilbao Turismo Juan Baliño.

Zwrócił uwagę na odmienność Kraju Basków od reszty Hiszpanii, m.in. kulturową, językową i krajobrazową, a także jego jednoczesną przynależność do północy i do południa.

- Nasze położenie jest specyficzne - znajdujemy się na południu Europy i na północy Półwyspu Iberyjskiego. Pogodę mamy atlantycką, a krajobraz zielony, zupełnie inny niż w pozostałych częściach Hiszpanii. To ważne w czasach, kiedy Europę nawiedzają fale ekstremalnych upałów. Jesteśmy małym wielkim regionem - małym pod względem powierzchni i populacji (ok. 2 miliony mieszkańców - red.), a wielkim pod względem bogactwa turystycznego. Mamy morze, góry, ciekawą kulturę i tradycję, a to dla turystyki bardzo istotne. Najważniejsze atrakcje dzieli pół godziny, najwyżej godzina jazdy z centrum Bilbao, co również jest bardzo ważne dla turystów - wyliczał atuty Kraju Basków Juan Baliño.

- Jesteśmy kierunkiem niespodzianką. Turyści, którzy nigdy nie byli w północnej Hiszpanii, odkrywają u nas coś innego niż się spodziewali - dodał.

Przedstawiciel Bilbao Turismo zwrócił też uwagę na kilka punktów stycznych łączących Polaków i Basków, m.in. dumę z pochodzenia i tradycji, gościnność, a także bardzo trudny język.