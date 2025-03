Europa szykuje ETIAS, ale nieuważni mogą liczyć na zrozumienie

Unia Europejska od kilku lat pracuje nad systemem zezwoleń na wjazd do państw wspólnoty. Chodzi o system ETIAS, po wprowadzeniu którego, obywatele 59 państw i terytoriów, którzy nie potrzebują wiz do państw europejskich, będą musieli uzyskać pozwolenie na podróż przed jej rozpoczęciem. To rozwiązanie analogiczne do tego, które działa w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii.

Kiedy system już wejdzie w życie, podróżni będą musieli składać wnioski za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej ETIAS europa.eu/etias lub aplikacji mobilnej.

System ETIAS nie wejdzie w życie w tym półroczu

Wdrażanie zmian w przepisach dotyczących podróży będzie stopniowe, obowiązywać ma także okres przejściowy, który potrwa co najmniej sześć miesięcy. Oznacza to, że w wypadku planowanego wyjazdu w tym czasie podróżni powinni mieć ETIAS, ale osoby, które go nie będą miały, również będą mogły przekroczyć unijne granice, o ile spełnią wszystkie pozostałe warunki - czytamy na stronie Unii Europejskiej.

Od tej zasady będzie wyjątek - osoby przybywające do Europy pierwszy raz od zakończenia okresu przejściowego będą mogły wjechać bez ETIAS, pod warunkiem że spełnią wszystkie inne wymogi dotyczące wjazdu. Pozostali nie zostaną przepuszczeni przez granicę bez ważnego zezwolenia.