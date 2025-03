Majorka w liście otwartym do turystów: Wystarczy. Nie przyjeżdżajcie, nie potrzebujemy was

Kilka dni temu na platformie X ukazał się list otwarty wzywający turystów do zaniechania tego lata podróży na Majorkę.

Podpisało go siedem organizacji zrzeszających aktywistów i mieszkańców Majorki, w tym El Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (Grupa Ornitologii i Ochrony Przyrody Balearów) i Menys Turisme, Més Vida (Mniej turystyki, więcej życia), które stały również za ubiegłorocznymi protestami antyturystycznymi w Palmie de Mallorca - donosi portal majorcadailybulletin.com.

Autorzy listu piszą, że do niedawna przemysł turystyczny Majorki był „powodem do dumy”, ale w ostatnich latach stał się „największym problemem”.

„Wyspa była eksploatowana do niewyobrażalnych granic, co doprowadziło do upadku, którego teraz doświadczamy” - głosi list.