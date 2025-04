Londyn rozważa wprowadzenie podatku turystycznego. Hotelarze protestują

Podczas ostatniego spotkania z cyklu Mayor’s Question Time (czas pytań do burmistrza), które 10 razy w roku odbywają się w londyńskim ratuszu, burmistrz Sadiq Khan poparł wprowadzenie podatku turystycznego w londyńskich hotelach - podaje portal euronews.com. Z taką propozycją radni wyszli już w zeszłym roku.

Turystom „tak naprawdę nie przeszkadza płacenie kilku dodatkowych euro”, stwierdził Khan.

Zakładając, że podatek wyniesie 5 procent od noclegu, Londyn zarobi prawie 240 milionów funtów (285 milionów euro) rocznie. Khan zadeklarował, że pieniądze te wesprą turystykę i hotelarstwo.

Hotelarze nie chcą podatku

Jednak przedstawiciele tych sektorów podatku nie chcą. Obawiają się, że mógłby on zniechęcić turystów do przyjazdu do Londynu, gdzie ceny hoteli i tak już należą do najwyższych w Europie.