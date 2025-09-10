Nowe kary we Włoszech. Drastyczne mandaty, utrata prawa jazdy i więzienie

Już za wyrzucenie przez okno samochodu niedopałka grozi kara 1188 euro – relacjonuje portal BR24. W wypadku pozbycia się całej torby odpadów mandat może sięgnąć 18 tysięcy euro – bez względu na to, czy pojazd jest w ruchu, czy stoi.

W szczególnych sytuacjach, zwłaszcza na terenach objętych ochroną, przewidziane są także sankcje karne, w tym pozbawienie wolności. Jak pisze portal, Ministerstwo Środowiska i Bezpieczeństwa Energetycznego nie podało szczegółów dotyczących egzekwowania przepisów.

Rzucasz śmieci na ulicę? Grozi ci więzienie

Najsurowsze kary grożą kierowcom wyrzucającym śmieci na terenach chronionych, takich jak Park Narodowy Stelvio w Lombardii, Trydencie i Południowym Tyrolu, Park Narodowy na archipelagu La Maddalena u północnych wybrzeży Sardynii i Park Narodowy Cinque Terre w Ligurii. W tych miejscach możliwe są zarówno odebranie prawa jazdy, jak i kara więzienia.

W razie popełnienia wykroczenia pojazdem służbowym odpowiedzialnością może zostać obciążony także właściciel przedsiębiorstwa za brak nadzoru.