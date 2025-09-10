Reklama

Nowe kary we Włoszech. Drastyczne mandaty, utrata prawa jazdy i więzienie

We Włoszech obowiązują już zaostrzone przepisy dotyczące wyrzucania śmieci z samochodów. Nowe rozporządzenie przewiduje mandaty sięgające nawet 18 tysięcy euro i odebranie prawa jazdy.

Publikacja: 10.09.2025 06:30

Włochy mają opinię kraju, któremu nie udaje się utrzymywać czystości na właściwym poziomie. Władze w

Włochy mają opinię kraju, któremu nie udaje się utrzymywać czystości na właściwym poziomie. Władze walczą wysokimi karami o przestrzeganie zasad.

Foto: Filip Frydrykiewicz

Marzena Buczkowska-German

Już za wyrzucenie przez okno samochodu niedopałka grozi kara 1188 euro – relacjonuje portal BR24. W wypadku pozbycia się całej torby odpadów mandat może sięgnąć 18 tysięcy euro – bez względu na to, czy pojazd jest w ruchu, czy stoi.

Czytaj więcej

Na włoskich plażach lepiej nie kopać głębokich dołów
Zanim Wyjedziesz
Słone kary za nadużywanie gościnności Włochów. Za co konkretnie? Można się zdziwić

W szczególnych sytuacjach, zwłaszcza na terenach objętych ochroną, przewidziane są także sankcje karne, w tym pozbawienie wolności. Jak pisze portal, Ministerstwo Środowiska i Bezpieczeństwa Energetycznego nie podało szczegółów dotyczących egzekwowania przepisów.

Rzucasz śmieci na ulicę? Grozi ci więzienie

Najsurowsze kary grożą kierowcom wyrzucającym śmieci na terenach chronionych, takich jak Park Narodowy Stelvio w Lombardii, Trydencie i Południowym Tyrolu, Park Narodowy na archipelagu La Maddalena u północnych wybrzeży Sardynii i Park Narodowy Cinque Terre w Ligurii. W tych miejscach możliwe są zarówno odebranie prawa jazdy, jak i kara więzienia.

W razie popełnienia wykroczenia pojazdem służbowym odpowiedzialnością może zostać obciążony także właściciel przedsiębiorstwa za brak nadzoru.

Za egzekwowanie nowych regulacji odpowiadają poszczególne gminy. Dotychczas konieczne było przyłapanie sprawcy na gorącym uczynku przez policję, natomiast obecnie wystarczą zapisy z licznych kamer monitoringu.

Włochy mają problem z czystością

Według danych agencji DPA problem zaśmiecania we Włoszech jest powszechny – śmieci często trafiają na ulice, pobocza dróg krajowych i autostrad, nierzadko także w rejonach turystycznych. Aby temu zapobiec, rząd włoski zdecydował się na wprowadzenie surowych sankcji.

Przepisy obowiązują wszystkich – nie tylko mieszkańców kraju, ale także odwiedzających, a to oznacza, że turyści za zaśmiecanie mogą również zostać obciążeni wysokimi karami.

Źródło: rp.pl

