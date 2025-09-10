Nowe kary we Włoszech. Drastyczne mandaty, utrata prawa jazdy i więzienie

Aktualizacja: 10.09.2025 08:36 Publikacja: 10.09.2025 06:30
Włochy mają opinię kraju, któremu nie udaje się utrzymywać czystości na właściwym poziomie. Władze walczą wysokimi karami o przestrzeganie zasad.
Foto: Filip Frydrykiewicz
Już za wyrzucenie przez okno samochodu niedopałka grozi kara 1188 euro – relacjonuje portal BR24. W wypadku pozbycia się całej torby odpadów mandat może sięgnąć 18 tysięcy euro – bez względu na to, czy pojazd jest w ruchu, czy stoi.
Czytaj więcej
Tego lata turyści odwiedzający Włochy powinni być ostrożniejsi niż zazwyczaj – władze niektórych...
W szczególnych sytuacjach, zwłaszcza na terenach objętych ochroną, przewidziane są także sankcje karne, w tym pozbawienie wolności. Jak pisze portal, Ministerstwo Środowiska i Bezpieczeństwa Energetycznego nie podało szczegółów dotyczących egzekwowania przepisów.
Najsurowsze kary grożą kierowcom wyrzucającym śmieci na terenach chronionych, takich jak Park Narodowy Stelvio w Lombardii, Trydencie i Południowym Tyrolu, Park Narodowy na archipelagu La Maddalena u północnych wybrzeży Sardynii i Park Narodowy Cinque Terre w Ligurii. W tych miejscach możliwe są zarówno odebranie prawa jazdy, jak i kara więzienia.
W razie popełnienia wykroczenia pojazdem służbowym odpowiedzialnością może zostać obciążony także właściciel przedsiębiorstwa za brak nadzoru.
Za egzekwowanie nowych regulacji odpowiadają poszczególne gminy. Dotychczas konieczne było przyłapanie sprawcy na gorącym uczynku przez policję, natomiast obecnie wystarczą zapisy z licznych kamer monitoringu.
Według danych agencji DPA problem zaśmiecania we Włoszech jest powszechny – śmieci często trafiają na ulice, pobocza dróg krajowych i autostrad, nierzadko także w rejonach turystycznych. Aby temu zapobiec, rząd włoski zdecydował się na wprowadzenie surowych sankcji.
Przepisy obowiązują wszystkich – nie tylko mieszkańców kraju, ale także odwiedzających, a to oznacza, że turyści za zaśmiecanie mogą również zostać obciążeni wysokimi karami.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Już za wyrzucenie przez okno samochodu niedopałka grozi kara 1188 euro – relacjonuje portal BR24. W wypadku pozbycia się całej torby odpadów mandat może sięgnąć 18 tysięcy euro – bez względu na to, czy pojazd jest w ruchu, czy stoi.
W szczególnych sytuacjach, zwłaszcza na terenach objętych ochroną, przewidziane są także sankcje karne, w tym pozbawienie wolności. Jak pisze portal, Ministerstwo Środowiska i Bezpieczeństwa Energetycznego nie podało szczegółów dotyczących egzekwowania przepisów.
Pierwsze sale nowego, oczekiwanego od lat flagowego muzeum Egiptu, zostały udostępnione zwiedzającym. Na razie t...
Niedostateczna przejrzystość strony internetowej, skomplikowane procesy wyszukiwania i rezerwowania ofert i trud...
4 złote wystarczą na najtańsze cappuccino w Lizbonie, 30 złotych to z kolei cena najdroższego cappuccino w Amste...
Do listopada Tajlandia planuje rozdać zagranicznym podróżnym nawet 200 tysięcy bezpłatnych biletów na loty krajo...
W nocy w szpitalu zmarły dwie kolejne osoby uczestniczące we wczorajszym wypadku kolejki w Lizbonie. Tym samym ł...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas