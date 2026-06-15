Na liście nowych atrakcji turystycznych, którą ogłosiła Polska Organizacja Turystyczna, są między innymi multimedialny park rozrywki w Karkonoszach Querion, Kolejkowo w Jeleniej Górze, nowa wieża widokowa na Górze Parkowej w Krynicy-Zdroju i rozbudowana strefa atrakcji w Termach Uniejów. Zapowiadane są także obiekty związane z historią polskiego sportu i himalaizmu: Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza w Wiśle i Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki w Katowicach – podaje w informacji prasowej polska platforma rezerwacyjna otoNoclegi.pl, która przyjrzała się cenom nowo otwieranych obiektów.

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– Nowe atrakcje są dobrym sygnałem dla lokalnego rynku turystycznego. Polska ma już dowody, że tego typu inwestycje się sprawdzają. Energylandia wyrosła na największy park rozrywki w kraju i regularnie trafia do europejskich rankingów, Suntago przekroczyło milion odwiedzających wkrótce po otwarciu, a Centrum Nauki Kopernik odnotowało w 2024 roku ponad milion odwiedzających. To pokazuje, że dobrze zaprojektowana atrakcja przyciąga przez lata i nie tylko w wakacje – dyrektor zarządzająca w otoNoclegi.pl komentuje Anna Kryjer, cytowana w komunikacie.

Dolny Śląsk – technologiczna rozrywka i miniaturowy świat

Jednym z najciekawszych punktów na mapie turystycznych premier 2026 roku może okazać się otwarty 4 czerwca Querion – multimedialny park rozrywki w Piechowicach, który łączy technologie immersyjne, efekty specjalne i całoroczne atrakcje pod dachem.

Cennik Querionu jest zróżnicowany w zależności od wybranego wariantu wizyty. Najtańszy bilet VR kosztuje 19 złotych, bilet na Circulum 360° – 59 złotych, a promocyjny bilet Querion + Flying Theater – 99 złotych. Dla trzyosobowej rodziny oznacza to wydatek od 57 złotych w wypadku najprostszego wariantu VR do 297 złotych za główną trasę z Flying Theater.

Bardziej przystępną cenowo propozycją dla rodzin jest Kolejkowo w Jeleniej Górze. Ceny biletów zaczynają się od 30 złotych przy zakupie online, natomiast w kasie bilet ulgowy kosztuje 39 złotych, a normalny 49 złotych. Na miejscu można zobaczyć dopracowane w detalach makiety z kursującymi pociągami, miniaturowymi budynkami, scenkami z życia miasta i elementami inspirowanymi Dolnym Śląskiem.

– Obie atrakcje można łatwo połączyć w planie jednego weekendu, wybierając nocleg w Jeleniej Górze, Piechowicach, Szklarskiej Porębie, Karpaczu lub jednej z mniejszych miejscowości w okolicy. Dla rodzin to wygodne rozwiązanie – jeśli pogoda nie sprzyja górskim spacerom, atrakcje pod dachem mogą wypełnić większą część dnia, a dobrze dobrana baza noclegowa ułatwia zmianę planów bez rezygnowania z całego wyjazdu – wskazuje Anna Kryjer.

Beskid Sądecki: Krynica-Zdrój stawia na widoki

Wieża widokowa na Górze Parkowej w Krynicy-Zdroju to propozycja, która może zainteresować zarówno rodziny z dziećmi, jak i pary, seniorów czy osoby planujące spokojniejszy weekend w górach. Zgodnie z cennikiem PKL bilet normalny na wieżę kosztuje 15 złotych, a ulgowy 10 złotych, co oznacza, że rodzina 2+1 może zamknąć wizytę w kwocie 40 złotych.

Wizytę na wieży można połączyć z przejazdem kolejką, spacerem po Górze Parkowej, pobytem w centrum uzdrowiska albo krótkim wypadem do Muszyny lub Tylicza. Dzięki temu nie musi być ona celem całodniowej wyprawy, lecz może stać się jednym z elementów weekendowego pobytu w Beskidzie Sądeckim.

Uniejów: rodzinny park wodny

W centralnej Polsce jedną z ważniejszych tegorocznych nowości jest letnia strefa rekreacji w Termach Uniejów, dostępna już od 18 maja. Wartość tej inwestycji to 16,5 miliona złotych. Kompleks zyskał między innymi kolejkę wodną Flume Ride, cztery nowe zjeżdżalnie, Ogród Wody, zielony labirynt, strefę relaksu z plażą trawiastą, zewnętrzny klub fitness i atrakcje dla dzieci. Dzięki temu Uniejów może jeszcze mocniej pozycjonować się jako kierunek rodzinnych weekendów, w których termy są głównym punktem programu, a nie tylko przystankiem po drodze.

W wypadku takiego wyjazdu koszty warto policzyć wcześniej – radzą otoNoclegi.pl. Według aktualnego cennika wejście do strefy basenowej z letnią strefą kosztuje od 69 złotych za bilet normalny i 62 złotych za ulgowy w dni powszednie oraz od odpowiednio 99 złotych i 88 złotych w weekendy i święta. Ceny biletów rodzinnych (2+2) zaczynają się od 204 złotych w dni powszednie i 299 złotych w weekendy i święta.

Śląsk i Beskidy: od himalaizmu po historię polskich skoków

W Katowicach powstaje Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki – miejsce łączące edukację, multimedia i historię polskich wypraw wysokogórskich. Wśród zapowiadanych elementów ekspozycji są między innymi oryginalne mieszkanie Jerzego Kukuczki, włączone w trasę zwiedzania, grota śnieżna pozwalająca poczuć warunki panujące w wysokich górach, ścianka wspinaczkowa oraz pamiątki i wyposażenie z wypraw. Zgodnie z informacjami na stronie inwestycji otwarcie Centrum Himalaizmu planowane jest na drugą połowę 2027 roku.

Z kolei w Wiśle powstaje Beskidzkie Centrum Narciarstwa im. Adama Małysza, poświęcone nie tylko skokom narciarskim, ale też historii, tradycji i sportowej tożsamości regionu. Inwestycja, której koszt szacowany jest na około 25 milionów złotych, powstaje z inicjatywy Adama Małysza we współpracy z samorządem. Jedną z atrakcji ma być multimedialne oprowadzanie po ekspozycji przez wirtualnego Adama Małysza, a otwarcie obiektu planowane jest na lato 2026 roku.

Foto: otoNoclegi.pl

Koszt rodzinnego wyjazdu w 2026 roku

Według badania „Holiday Barometer 2026”, realizowanego przez Ipsos na zlecenie Europ Assistance, średni budżet wakacyjny rośnie i wynosi obecnie 5647 złotych. Ponad połowa badanych deklaruje, że chce przeznaczyć na wakacje więcej pieniędzy niż dotychczas, ale wysokie ceny pozostają jednym z głównych czynników studzących zapał do podróży. W praktyce oznacza to, że coraz większe znaczenie ma całkowity koszt pobytu – od biletów wstępu do atrakcji, przez dojazd i wyżywienie, po nocleg.

– Z tego samego badania wynika, że 62 procent osób z konkretnymi planami urlopowymi wybiera wyjazd w Polsce, a wśród krajowych kierunków popularne są między innymi góry i zwiedzanie miast. To ważny kontekst dla nowych atrakcji turystycznych: termy, muzeum, punkt widokowy czy park rozrywki mogą stać się nie tylko dodatkiem do pobytu, ale też jednym z powodów, dla których turyści wybiorą konkretny region. Takie miejsca dobrze sprawdzają się zarówno podczas weekendowych wyjazdów, jak i jako uzupełnienie dłuższego urlopu – mówi Anna Kryjer.