Florencja jest zmęczona turystami. Ograniczy możliwość wynajęcia noclegu

Lokalne media donoszą, że od momentu ogłoszenia inicjatywy do ratusza wpłynęło około cztery tysiące nowych zgłoszeń rejestracyjnych. Niektóre dotyczyły miejsc wynajmujących swoje lokalne do tej pory nielegalnie, inne pochodziły od osób, które dopiero zamierzają wejść w ten segment działalności.

Florencja to jedno z wielu miast stojących przed wyzwaniami związanymi z najmem krótkoterminowym. W Wiedniu wprowadzono niedawno rozporządzenie ograniczające go do 90 dni w roku. Z kolei w Paryżu władze miasta mają nałożyć na właścicieli domów podobny limit, ale będzie on wydłużony do 120 dni.