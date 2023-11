Nekera chce urosnąć w rok o 100 procent. Zapowiada więcej czarterów

Jego zdaniem to głównie wynik dużego popytu na wyjazdy zagraniczne wśród Polaków, którzy dzięki dobrej sytuacji polskiej gospodarki zachowali optymizm i nie bali się wydawać pieniędzy na wakacje. – To objaw zdrowego rynku. Polacy mają pieniądze, chcą z nich korzystać i nie boją się robić planów z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. Widać też w ich zachowaniu coś, co nazwałbym naturalną higieną. Polacy przestali postrzegać zagraniczne wyjazdy jako zbyteczne dobro luksusowe. Doceniają, że jest to czas spędzony z rodziną, że mogą wtedy wypocząć i zadbać o zdrowie – mówi.

Dodaje, że organizatorom zagranicznych podróży pomogła stabilna, stosunkowo niewysoka cena ropy na światowych rynkach i umocnienie się złotego wobec dolara i euro. Mimo że wakacje w Nekerze były droższe niż rok wcześniej o prawie 19 procent, ludzie nie zwlekali z ich rezerwowaniem. Najwyraźniej zrozumieli, że w warunkach wysokiej inflacji robią dobrą inwestycję, gwarantując sobie cenę wiele miesięcy przed wyjazdem.

Nowość - Albania. Więcej Grecji i Turcji

Klienci Nekery najchętniej wyjeżdżali do Turcji, Grecji, Hiszpanii, Bułgarii i na Maltę. Duży udział w tym ruchu, bo 14-procentowy, miała też Polska.

Touroperatora cieszy, że optymizm konsumentów nie gaśnie. – Fenomenalnie, o ponad 100 procent, rośnie licząc rok do roku, sprzedaż kolejnego sezonu letniego – deklaruje Nykiel.

Dlatego Nekera dodała nowe kierunki: Albanię, Izmir w Turcji i kilka miejsc w Grecji, jak Patra na Peloponezie, Kefalonia, Karpatos, Lefkada, Lemnos i Preweza. Te ostatnie z lotem przewidującym przesiadkę w Atenach lub Monachium. Wśród nowych kierunków są też Włochy (Rzym Fiumicino i Katania), Francja (Paryż) i Litwa (Wilno).