Czy twoje wczasy all inclusive były zgodne z opisem biura podróży?

Wśród biur oferujących wyjazdy z all inclusive najlepiej wypadł Jet2holidays, który dobrze oceniło 82 procent respondentów. Na drugim miejscu znalazło się Kuoni (81 procent), a na trzecim Saga (80 procent). Najsłabiej wypadł portal Last Minute, który uplasował się na 19 miejscu.

Jet2holidays otrzymał cztery gwiazdki za stosunek ceny do jakości, transport, organizację, obsługę klienta oraz prawdziwość opisu oferty. Last Minute dostał trzy gwiazdki za stosunek jakości do ceny, ale we wszystkich pozostałych kategoriach (między innymi obsługa, zakwaterowanie i świadczenia, nota nie wychodziła poza dwie gwiazdki).

Tylko 39 procent pytanych potwierdziło, że cena obejmowała lokalne napoje alkoholowe, a jedynie 32 procent nie musiało dopłacać do tych markowych. Klienci wydali średnio 128 funtów w ośrodku i kolejne 238 funtów poza nim.

All inclusive nie zawsze oznacza to samo

Spore wydatki ponieśli też klienci Loveholidays – tygodniowo na swój pobyt przeznaczyli średnio 328 funtów. Prawie jedna czwarta (24 procent) mówiła o konieczności dopłacania za przekąski i lokalne napoje alkoholowe w hotelu, a 38 procent wydało dodatkowe pieniądze na drinki.

Internetowe biuro podróży On The Beach gwarantowało co prawda w cenie napoje bezalkoholowe i przekąski, ale 29 procent stwierdziło, że podróż wiązała się z jakimiś problemami. Za ogólną organizację wyjazdu firma otrzymała zaledwie dwie gwiazdki.