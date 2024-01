Branża turystyczna: Szukasz miejsca na wyjątkowe wakacje? Mamy dla ciebie listę

Styczeń to tradycyjnie miesiąc, w którym klienci brytyjskich biur podróży robią najwięcej rezerwacji w przedsprzedaży na lato. Tamtejsza organizacja branży turystycznej, ABTA, podpowiada im wtedy, dokąd warto w tym roku wyjechać. W tym roku na liście „Kierunków wartych zobaczenia w 2024 roku” (Destinations to watch 2024) umieściła Albanię, hiszpański region Estramadura, Zambię, hrabstwo Shropshire, Kretę, Arubę, Mauritius, Saksonię, Tyrol i Wietnam.

Z najnowszego badania konsumenckiego przeprowadzonego na zlecenie ABTA wynika, że 47 procent osób planuje odwiedzić kurort lub miasto, w którym nigdy wcześniej nie były – w 2022 roku wskaźnik ten wynosił jeszcze 43 procent - a 41 procent chce wybrać się do nowego kraju (wzrost z 38 procent w 2022 roku). Raport ujawnia też, że 64 procent pojedzie za granicę, 58 procent zamierza spędzić urlop w Wielkiej Brytanii. Ponieważ wiele osób wypoczywa w ciągu roku i za granicą i we własnym kraju, w tegorocznym rankingu miejsc wartych odwiedzenia pojawiło się też brytyjskie hrabstwo Shropshire.

ABTA uważa, że Brytyjczycy jak zwykle będą rezerwować wyjazdy w biurach podróży i u agentów, a to, czego będą szukać, to, przede wszystkim, najkorzystniejszy stosunek ceny do jakości.

– Pierwsza sobota stycznia, znana w branży turystycznej jako „słoneczna sobota”, to jeden z najbardziej pracowitych dni w roku dla rezerwujących wakacje. Klienci chcą skorzystać z dużej różnorodności, atrakcyjnych ofert – zapewnia dyrektor ds. komunikacji w ABTA Graeme Buck.