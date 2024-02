Brytyjczykom spodobała się pewna krakowska impreza. Będzie więcej lotów

Należące do jednej grupy turystycznej linia lotnicza Jet2.com i biuro podróży Jet2CityBreaks powiększają ofertę wyjazdów na jarmarki bożonarodzeniowe. W sezonie zima 2024/2025 uruchomią siedem nowych tras. Wśród nich loty z Belfastu i Liverpoolu do Krakowa, z East Midlands do Wiednia, z Glasgow do Berlina, z Liverpoolu do Pragi i z Manchesteru do Berlina.

W związku z dużym zainteresowaniem powiększą też liczbę miejsc w samolotach na już obsługiwanych trasach. Tylko w tym programie zaplanowały jest ponad 100 tysięcy miejsc, co oznacza wzrost liczby o 30 procent, porównując rok do roku.

Krakowski jarmark bożonarodzeniowy w rankingach

Kraków jest jedynym polskim miastem w tym programie, loty do stolicy Małopolski będą realizowane od 29 listopada do 16 grudnia, a cały program wyjazdów na jarmarki potrwa do 6 stycznia (do Berlina i Wiednia). W cenę pakietu wliczone są loty w dwie strony z przewozem bagażu nadawanego o wadze do 22 kilogramów i podręcznego o wadze do 10 kilogramów. Klienci mogą zamieszkać w hotelach o standardzie od 2 do 5 gwiazdek położonych w centrach miast.

- Poszerzenie programu jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie, jakie widzimy ze strony klientów i agentów turystycznych na jarmarki bożonarodzeniowe. Dajemy turystom to, czego chcą – jeszcze więcej możliwości cieszenia się najlepszymi świątecznymi wrażeniami z całej Europy – deklaruje cytowany w komunikacie firmy prezes Jet2.com i Jet2holidays Steve Heapy.