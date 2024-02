Z TUI do Join UP! Biuro podróży pozyskało dwoje nowych kierowników od sprzedaży

Izabela Smętek objęła stanowisko agency cooperation and development manager. W nowej roli będzie odpowiedzialna za współpracę z agentami online (OTA) i niezależnymi biurami podroży (TA). Z branżą turystyczną jest związana od 1996 roku. W latach 2003 - 2023 odpowiadała w TUI Poland za kalkulacje i przygotowywanie ofert grupowych oraz obsługę klientów indywidualnych.

Michał Paczkowski został w Join UP! Polska sales area managerem i będzie odpowiedzialny za kompleksowe zarządzanie kanałem sprzedaży i rozwój sieci agencyjnej. On również przyszedł z TUI Poland. Karierę rozpoczynał wprawdzie jako współwłaściciel biura franczyzowego TUI i menedżer sprzedaży w Neckermann Podróże, ale później pełnił obowiązki regionalnego kierownika sprzedaży w TUI Poland i odpowiadał za wprowadzenie marki TUI na rynek czeski. Zarządzał też tym regionem.

–Stałe powiększanie zespołu Join UP! Polska jest naturalną konsekwencją naszego intensywnego rozwoju na polskim rynku – deklaruje head of sales and development w Join UP! Polska Katarzyna Bayraktar, cytowana w komunikacie firmy. – Inwestujemy nie tylko w rozwój portfolio naszych produktów, ale także w pozyskiwanie kolejnych doświadczonych profesjonalistów, co wzmacnia nasze siły sprzedażowe.

To już kolejne kadrowe wzmocnienie Join UP! Polska w ostatnich tygodniach. Na początku lutego biuro podróży informowało, że jego dyrektorką zarządzającą została Anna Staszewska.