Zmiany w zarządzie biura podróży Rainbow. Pierwszy raz kobieta we władzach

Jak odnotowuje spółka w komunikacie dla akcjonariuszy, „niezależnie od uznania kompetencji, umiejętności i bogatego doświadczenia” Piwko-Susik jej powołanie do zarządu wpisuje się „w realizowane przez spółkę procesy mające na celu jak najszersze wypełnianie zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a w związku z niniejszym powołaniem mające na względzie dążenie do zapewnienia różnorodności organów spółki m.in. pod względem zróżnicowania płci (dążenie do zapewniania udziału mniejszości w organie na poziomie nie niższym niż 30%), zgodnie z zasadą 2.1. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021".

Jakub Puchałka został wiceprezesem Rainbowa

Rada nadzorcza awansowała też dotychczasowego członka zarządu, Jakuba Puchałkę, na stanowisko wiceprezesa. Puchałka pracuje w spółce Rainbow Tours od 2016 roku. Odpowiada za obsługę klientów imprez realizowanych przez biuro podróży, pracę pilotów, rezydentów i animatorów, rozwój sprzedaży wycieczek fakultatywnych i rozwój struktur firmy za granicą, zajmujących się usługami dla klientów, organizowaniem wycieczek i świadczeniem usług handlingowych.

Oprócz tych dwojga w skład zarządu Rainbowa wchodzą jeszcze prezes Maciej Szczechura i wiceprezes Piotr Burwicz.

Pięcioletnia kadencja zarządu upłynie 25 sierpnia 2025 roku. Rok temu z zarządu wycofał się współzałożyciel i prezes spółki Rainbow Tours Grzegorz Baszczyński, od tamtej pory jest przewodniczącym rady nadzorczej.

Biuro podróży Rainbow miało w 2023 roku 3,26 miliarda złotych przychodów i obsłużyło 636,5 tysiąca klientów. To plasowało je na trzecim miejscu w kraju pod względem obrotów i na czwartym w liczbie klientów (po Coral Travel).