Prezes Rainbowa: Podróże zagraniczne stają się zwykłą potrzebą Polaków, nie luksusem

Charakterystyczny był dla tego roku dynamiczny wzrost wyjazdów do Tunezji i Albanii. To efekt poszukiwania przez część klientów tańszych kierunków hotelowo-basenowych nad Morzem Śródziemnym. Baza hotelowa w obu tych krajach jest coraz lepsza, podczas gdy ceny hoteli rosną tam wolniej niż na przykład w Turcji czy Grecji.Drugi charakterystyczny element to wspomniana siła popytu, tak mocnego pomimo cen wyższych o 10 procent niż rok wcześniej, a jeśli porównać do cen z 2019 roku to mówimy o wzroście o prawie 40 procent.

Dlaczego tylu Polaków chce wyjeżdżać za granicę?

Wydaje mi się, że w turystyce wyczerpała się już fala pocovidowego odbicia, odreagowania po zamknięciu w pandemii. Teraz siłą napędową jest coś innego. W zeszłym roku większość producentów dóbr trwałych raportowała brak wzrostu sprzedaży. Na tym tle widać, że nastąpiło przesunięcie w hierarchii wydatków konsumpcyjnych na rzeczy związane ze spędzaniem czasu wolnego. Konsumenci chętniej wydają pieniądze na przeżycia niż kolejny gadżet, ubranie czy sprzęt domowy. Nasza branża jest tego beneficjentem.

Drugi aspekt to potencjał wzrostu rynku turystyki wyjazdowej. Coraz więcej ludzi chce wyjeżdżać za granicę i ma na to pieniądze. Podróże stają się potrzebą, a nie luksusem, jak to było kiedyś. Widać to było w 2023 roku kiedy na rynek weszli nowi gracze (turecki Anex Tour i ukraiński Join UP! - red.), a mimo to wszystkim rosła sprzedaż.

Społeczeństwo jest coraz zamożniejsze, ale ciągle za granicę lata stosunkowo mała jego część - z biurami podróży pięć, sześć milionów ludzi, czyli kilkanaście procent mieszkańców kraju, podczas gdy w Czechach robi to 20 procent, a w Niemczech 30 procent. Wydaje się więc, że ciągle mamy jeszcze spory potencjał wzrostu wynikający po prostu z liczebności społeczeństwa.